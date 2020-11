Vor 15 Jahren: Aperture erscheint, begeistert erst nicht – dann umso mehr

2011: Preis-/Leistung unerreicht

Das Ende kam schleichend

In Diskussionen zu eingestellten Apple-Programmen wird besonders häufig das Aus von Aperture bedauert. Die App ermöglichte nicht nur professionellen Nutzern, Fotos in vielfältiger Weise zu bearbeiten, sondern bot trotz des großen Feature-Reichtums auch Anfängern hilfreiche Werkzeuge. Vorgestellt wurde Aperture nicht etwa auf einem Apple-Event, sondern auf der PhotoPlus Expo in New York. Vor genau 15 Jahren begann die Auslieferung der ersten Version, der Preis lag damals noch bei 499 Dollar. Mit Aperture 2.0 gab es eine Absenkung auf nur noch 199 Dollar – und viele zusätzliche Bearbeitungs-Tools sowie eine komplett neue Engine. Nachdem die Testberichte zu Aperture 1 noch sehr durchwachsen und oft negativ ausgefallen waren, sollte sich dies im Laufe der Zeit ändern.Zu einem wirklichen Schnäppchen wurde Aperture dann zum Start des Mac App Stores. Mit gerade einmal noch 79 Dollar äußerten viele Anwender damals die Meinung, man solle besser sofort zuschlagen, denn der niedrige Preis könne nur ein Versehen sein. Es blieb allerdings dabei, obwohl Aperture 3 noch einmal leistungsfähiger geworden war. Apple sprach zur Veröffentlichung von mehr als 200 neuen Funktionen, erstmals gab es beispielsweise Video- und Audio-Unterstützung. Das letzte größere Feature-Update, Aperture 3.5, erschien im Herbst 2013 – bevor dann die App-Dämmerung einsetzte.Schon im Sommer 2014 kündigte Apple nämlich an, dass Aperture keine neuen Funktionen mehr erhält. Die Ablösung sollte in zwei Richtungen erfolgen – einerseits hin zu "Photos", Apples direktem iPhoto-Nachfolger, andererseits zu professionelleren Programmen wie beispielsweise Adobe Lightroom. Es sollte aber noch einige Zeit vergehen, bevor die Zeit von Aperture dann endgültig vorbei war. Selbst unter macOS 10.14 Mojave, erschienen im Herbst 2018, funktionierte Aperture noch. Erst macOS 10.15 Catalina schlug dann den letzten Sargnagel ein, denn 32-Bit-Software funktioniert seit dieser Systemversion bekanntlich nicht mehr. Wie eingangs bereits erwähnt: Aperture hatte zu diesem Zeitpunkt immer noch viele Fans, die von der Leistungsfähigkeit der Software überzeugt waren – für ein Programm dieses Alters durchaus keine Selbstverständlichkeit.