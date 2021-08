Vor 10 Jahren: Rücktritt von Steve Jobs

Steve Jobs erklärt seinen Rücktritt in einem Brief

Tim Cook wird neuer CEO

Zehn Jahre später: Apple hochprofitabel

Vor genau zehn Jahren, am 24. August 2011, sorgte Steve Jobs auch abseits der Tech-Welt für Aufsehen: Indem er seinen Rücktritt als CEO des Konzerns erklärte, löste er ein gewaltiges Medienecho auch abseits der IT-Welt aus. Die Börsen reagierten ebenfalls auf diesen Paukenschlag – und das nicht gerade positiv. Zehn Jahre später steht Apple wieder hervorragend da – was nicht zuletzt an Jobs' Nachfolger liegt.Bereits in den Jahren vor Steve Jobs' Rücktritt war seine Krebserkrankung in der Branche ein wichtiges Thema: Viele vermuteten, dass Apple bald einen Wechsel an der Spitze vollziehen müsse, da Jobs die anspruchsvolle Arbeit als CEO nicht länger zumutbar sei. Vor zehn Jahren schrieb der damals 56-Jährige einen Brief „an den Apple-Vorstand und die Apple-Community“: Es sei der Tag gekommen, an dem er seinen Verpflichtungen als Chef des Konzerns nicht mehr nachkommen und die Erwartungen nicht erfüllen könne.Jobs wollte als Vorsitzender des Verwaltungsrats auch weiterhin Einfluss auf Apple nehmen, allerdings zehrte der Krebs bereits deutlich an ihm. Sechs Wochen nach seiner Ankündigung, den Posten als CEO zu räumen, erlag er seiner Krankheit. In seinem Brief empfahl er seinen Nachfolger; eine Person, die bis dahin eher wenig im Rampenlicht stand: Tim Cook. Mit dieser Ankündigung versuchte Jobs auch, die Aufregung an den Börsen gering zu halten – diese reagierten nämlich empfindlich: So brach der Kurs der Apple-Aktie im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent ein.An der damals wenig positiven Stimmung trugen auch so manche Berichte bei, die Apple dem Untergang geweiht sahen: So schrieb beispielsweise Huffpost , dass es dem Konzern unmöglich sei, das Niveau ohne Jobs zu halten. Kunden würden sich nach Alternativen umsehen. Zehn Jahre später haben sich diese Vorhersagen alles andere als bewahrheitet: Kein Unternehmen weltweit erzielt einen höheren Gewinn als Apple (siehe hier ).