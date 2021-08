Apple – das profitabelste Unternehmen der Welt

Umsatz: Platz 6 – Gewinn: Deutlich an der Spitze



Die fünf gewinnstärksten Unternehmen der Welt

Vergleich Apple und Microsoft

Über die Global 500

Der Aufstieg Apples nach dem fast vollständigen Niedergang in den 90ern gilt als beispiellose Erfolgsgeschichte. Wenig erinnert heutzutage daran, dass Apple noch vor 25 Jahren lediglich wenige Wochen von der Insolvenz entfernt war. Wäre es 1996 wie geplant gelungen, das Unternehmen an Sun zu verscherbeln, die Marke "Apple" hätte angesichts des geringen Werts keinen Bestand mehr gehabt (siehe Artikel " Als Apple beinahe ganz verschwunden wäre "). Ein Blick auf die aktuellen "Fortune Global 500" zeigt inzwischen ein gänzlich anderes Bild. Nur fünf andere Unternehmen erzielen mehr Umsatz – und niemand übertrifft Apple beim Gewinn.Nach reinem Umsatz sortiert führen Walmart, State Grid, Amazon, China National Petroleum und Sinopec die Liste an. Der Erstplatzierte kommt auf 524 Milliarden Dollar Jahresumsatz, Apple auf Rang 6 erzielte 260 Milliarden Dollar. Ziemlich anders sieht die Rangliste allerdings aus, sortiert man nach dem erzielten Gewinn . Walmart fällt in dieser Disziplin auf Position 27 zurück – an der Spitze steht hingegen mit einigem Abstand Apple. Cupertinos sehr gesunde Margen sorgen dafür, dass 57,4 Milliarden Dollar übrig blieben, bei Walmart waren es nur 13 Milliarden Dollar.Auch Microsoft schneidet in der Aufstellung sehr gut ab. Zwar reicht es beim Umsatz nur für Platz 33, in der Disziplin "Gewinn" positioniert sich Redmond aber auf Rang 5. Vergleicht man andere Daten von Microsoft und Apple, so verzeichnete der Windows-Hersteller stärkeren Umsatz- und Gewinnzuwachs und beschäftigt außerdem 16.000 Mitarbeiter mehr als Apple (163.000 vs. 147.000). Walmart kommt übrigens auf 2,3 Millionen, Amazon auf 1,3 Millionen Beschäftigte. Microsoft befand sich in 24 Jahren in den Top 500, Apple brachte es angesichts der miesen 90er nur auf 19 Jahre.Die Fortune 500 der größten US-Unternehmen gibt es seit 1955, die in diesem Bericht genannten Fortune Global 500 seit 1990. Fortune nennt noch eine weitere interessante Kennzahl: Die 500 Unternehmen der Aufstellung bringen es auf mehr als ein Drittel des Bruttoweltprodukts. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gesamtumsatz um knapp 5 Prozent, Auslöser war die Corona-Pandemie.