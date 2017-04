Von Google zu Apple: 2 Manager für Satellitentechnik abgeworben

Berichte wurden nicht kommentiert

Das Abwerben von Mitarbeitern gehört für viele große Unternehmen zum Tagesgeschäft. So hat Apple nun zwei hohe Manager vom Konkurrenten Google übernommen. John Fenwick und Michael Trela sind bei Google bisher für Satellitentechnik zuständig gewesen. Für welche Zwecke die beiden bei Apple eingesetzt werden, ist jedoch nicht bekannt.Berichten zufolge arbeitet der kalifornische Technikkonzern an neuen Funktionen und zahlreichen Verbesserung für Apple Maps. Im Zuge dieser Planungen kommt die Einstellung von neuem Personal wenig überraschend.Eine andere mögliche Tätigkeit liegt in der Entwicklung von niedrig fliegenden Satelliten, die für weltweiten Mobilfunkempfang auch in abgelegenen Regionen sorgen sollen. Berichten zufolge plant Apple, in Kooperation mit dem Flugzeughersteller Boeing, insgesamt 1000 solcher Einheiten in die Erdumlaufbahn zu befördern.Zu den Meldungen äußerten sich weder Google noch Apple. Auch Fenwick und Trela wollten die Berichte nicht kommentieren. In welche Richtung ihre Tätigkeit in Cupertino gehen wird, bleibt somit vorerst unklar.