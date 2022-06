Vom iPhone auf Android umsteigen – Google nennt Gründe und will es einfacher machen

„Switch to Android“ für alle Geräte mit Android 12

Google nennt Gründe für einen Wechsel

So preist Google RCS einmal mehr als Messaging-Alternative an.

Die Individualisierbarkeit des Homescreens wird hervorgehoben.

Das Unternehmen zeigt außerdem Alternativen zu FaceTime auf – und nennt Google Meet.

Google verweist auf die bessere Integration mit dem hauseigenen Ökosystem.

Musik lasse sich einfach vom iPhone übertragen, sofern die Songs nicht per DRM geschützt sind.

Alle vom Anwender geschätzten Apps fänden sich auch im Play Store.

Googles Apps seien eine wertvolle Unterstützung, sodass die Arbeit auf einem Android-Smartphone leichtfalle.

„Nearby Share“ übertrage Daten zwischen unterschiedlichen Geräten, darunter auch Chromebooks. Das Feature stellt Googles Antwort auf AirDrop dar.

Accessibility-Features wie TalkBack seien für alle Anwender nützlich.

Der üblicherweise von Apple stark betonter Vorzug der Privatsphäre bleibt ebenfalls nicht unerwähnt: Android schütze die Daten des Nutzers proaktiv, so Google.

Wer die Daten seines Android-Smartphones auf das iPhone übertragen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Der manuelle Transfer ist einigermaßen mühselig, also entscheiden sich manche Anwender für eine App: So bietet etwa Apple die Anwendung „Auf iOS übertragen“, welche die Kopie von Kontaktdaten, Nachrichten, Fotos, Kalendereinträgen sowie den Google-Account ermöglicht. Seit wenigen Monaten wartet auch Google mit einem entsprechenden App-Pendant auf: „Switch to Android“ ist nun mit mehr Smartphones kompatibel.Android-Puristen, die auf eine relativ lange Unterstützung mit Software-Updates Wert legen, sind mit Googles hauseigenen Pixel-Modellen gut beraten: Die Geräte sind besser als jene anderer Hersteller auf das Ökosystem abgestimmt und überzeugen oft mit hochwertigen Features wie einer sehr guten Kamera, Dual-SIM und 5G. Außerdem kommt die Benutzeroberfläche ohne die sonst üblichen Anpassungen der Smartphone-Hersteller aus, was im Interesse vieler Anwender liegt. Wer eines der Pixel-Geräte sein Eigen nennt und bislang dem iPhone treu ist, kann seit April dieses Jahres seine Daten dank Googles „Switch to Android“ auf das Android-Smartphone übertragen. Ab sofort steht die App für einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung: Wie Google per Blog-Eintrag bekanntgibt, startete das Unternehmen den Roll-out für das Feature auf allen Smartphones, auf denen Android 12 installiert ist.„Switch to Android“ setzt iOS oder iPadOS 12 voraus – und zeigt sich weiterhin nicht per Suche im App Store. Nutzer müssen die App über den direkten Link aufrufen. Die Anwendung erlaubt den Transfer von Kontakten, Kalendereinträgen, Videos sowie Fotos. Google leistet im Blog-Beitrag zudem einiges an Überzeugungsarbeit, um potenziell Wechselwillige zum Umstieg zu animieren: Zehn Gründe sprechen für aus Sicht des Konzerns für Android.