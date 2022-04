Neue App „Switch to Android“ erleichtert den Umzug vom iPhone auf ein Android-Smartphone

„Switch to Android“ zeigt sich noch nicht im App Store

Umzug scheitert noch an der Erfassung des QR-Codes

Der Umzug der eigenen Daten auf ein neues Smartphone funktioniert in vielen Fällen erstaunlich unkompliziert: Besitzer eines iPhones sind dank des Apple-Ökosystems dazu in der Lage, auf einem neuen iPhone per Schnelleinrichtung grundlegende Informationen zu übertragen und per direkten Transfer, iCloud oder kabelgebundener Variante die Daten auf das neue Gerät zu übermitteln. Android-Nutzern wird es ebenfalls nicht schwer gemacht – sofern sie bei Android bleiben. Wechseln Anwender hingegen das Betriebssystem, gilt es einige Schwierigkeiten zu beachten. Um das Prozedere zu vereinfachen, bietet Google nun eine App für das iPhone an, um den Umstieg reibungsloser zu gestalten.Steht ein Wechsel von iOS zu Android an, so waren die Möglichkeiten des Datentransfers bislang stark eingegrenzt: Google empfiehlt auf einer eigens eingerichteten Internetseite ein Backup auf Google Drive. Gänzlich unerwähnt bleibt die neue App „Switch to Android“. Diese findet sich im App Store für das iPhone – sofern Nutzer über einen direkten Link auf sie zugreifen. Google macht aktuell noch von der Möglichkeit Gebrauch, die Anwendung zu verbergen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte „Unlisted App“ – wir gingen hier näher auf diese Funktion ein. Mithilfe des Programms finden Fotos, Videos, Kontakte und Kalendereinträge ihren Weg auf ein Android-Smartphone. Für die Installation der App ist mindestens iOS 12 erforderlich, der Speicherbedarf hält sich mit 39 Megabyte in Grenzen.„Switch to Android“ informiert Anwender auch darüber, iMessage zu deaktivieren, damit Nachrichten künftig wieder als SMS auf dem Smartphone ankommen. Das Tool beginnt zuerst mit der Übertragung von lokal auf dem iPhone gespeicherten Fotos und Videos. Für Dateien in der iCloud müssen Nutzer diese zuerst bei Apple anfragen. Um den Transfer einzuleiten, muss ein von der App generierter QR-Code mit dem Zielgerät eingescannt werden – an dieser Stelle hapert es noch. Die Freischaltung der Funktion erfolgt wohl erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Vermutlich wird dann auch die Anwendung im App Store nicht länger verborgen bleiben. Apple bietet übrigens schon seit einiger Zeit eine App für den Datentransfer von Android zu iOS an: Die im Play Store erhältliche Anwendung trägt den recht eindeutigen Titel „Auf iOS übertragen“.