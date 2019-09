Viele Updates: iOS 13.1.2 & iPadOS 13.1.2, iWork für iOS 13, watchOS 6.0.1, Catalina Beta 10

iOS/iPadOS 13.1.2: Die Verbesserungen

iWork-Updates

macOS Catalina Beta 10

watchOS 6.0.1

Apple hält am heutigen Abend mehrere Updates bereit. So gibt es schon wieder eine Aktualisierung für iOS und iPadOS, nachdem erst am vergangenen Freitag Systemversion 13.1.1 verteilt wurde – und das vorletzte große Update weniger als eine Woche alt ist. Offensichtlich hat Apple diesmal einige Umstellungen in der Entwicklungsabteilung vollzogen, wenn mit derart hoher Taktrate weitere Aktualisierungen erscheinen. Apple dokumentiert in der Updatebeschreibung die konkreten Verbesserungen.Demnach beheben iOS 13.1.2 und parallel dazu iPadOS 13.1.2 Fehler beim iCloud-Backup, der Kamera-Ansteuerung sowie der Aktivierung des Blitzlichts. Auch Shortcut-Probleme in Verbindung mit dem HomePod werden beseitigt. Bei nicht näher genannten Fahrzeugen passierte es teilweise, dass die Bluetooth-Verbindung verloren ging. Diese Scharte wetzte Apple ebenfalls aus und verspricht mit System 13.1.2 Besserung.Auch an Nutzer der iWork-Apps dachte Apple und aktualisierte Pages, Numbers und Keynote. Davon profitieren vor allem Nutzer unter iOS 13 sowie iPadOS 13, denn fortan gibt es offizielle Unterstützung für den Dark Mode. Außerdem können die Apps mit den neuen Steuergesten aus iOS 13 zur Textbearbeitung umgehen. Wer die Programme auf dem iPad nutzt, hat nach dem Update auf Version 5.2 die Möglichkeit, mehr als ein Dokument gleichzeitig anzuzeigen. Damit nutzt Apple eine neue Systemfunktion, die Bestandteil von iPadOS 13 ist. Eine weitere wichtige Verbesserung dokumentiert Apple: Dokumente können von externen Speichermedien geöffnet werden.Zudem liefert Apple auch Entwicklern weiteres Futter und verteilt die inzwischen zehnte Betaversion von macOS Catalina (Build 19A578c). Weiterhin gibt es kein genaues Veröffentlichungsdatum, die offizielle Angabe liegt unverändert bei "im Oktober". Da die Golden Master noch nicht erschienen ist, kann man inzwischen davon ausgehen, dass durchaus noch zwei bis vier Wochen bis zur Freigabe der finalen Version verstreichen. Sollte es Apples Ziel sein, dies noch vor dem Start von Apple TV+ erfolgen zu lassen, müsste der Release vor dem 1. November stattfinden.Ein Bugfix- und Stabilitätsupdate bietet Apple für Nutzer einer Apple Watch Series 3, 4 und 5 mit watchOS 6. So bietet watchOS 6.0.1 Performance-Verbesserungen, versetzt die "Mickey Mouse"- und "Minnie Mouse"-Zifferblätter wieder in die Lage zu reden und behebt ein Problem bezüglich fehlender Anzeige von Terminen