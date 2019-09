Statistiken zu iOS/iPadOS 13: Schneller Umstieg oder zäher Wechsel?

Eigene Statistiken

Marktweite Übersicht

Normalerweise lässt sich immer gut vergleichen, wie schnell Apple-Nutzer auf ein neues System umsteigen. In diesem Jahr ist die Aussage aber deutlich schwieriger zu treffen. Zunächst einmal die nackten Zahlen auf Grundlage unserer eigenen Serverstatistiken: Als iOS 12 auf den Markt kam, griffen am dritten Tag nach Erscheinen bereits 60 Prozent der iOS-Nutzer vom neuen System aus auf die Seite zu. Am dritten Tag nach der Veröffentlichung von iOS 13 waren es hingegen rund 20 Prozentpunkte weniger und damit der schlechteste Wert, den wir jemals ermitteln konnten. Allerdings gestaltet sich die Ausgangslage auch gänzlich anders. Während normalerweise iPhone- und iPad-Nutzer gleichzeitig das Update erhielten, fehlt das iPad diesmal in der Statistik. Daher gehen noch viele iPads unter iOS 12 in die Statistik ein, die noch gar nicht auf iPadOS aktualisieren konnten.Gleichzeitig war aber MacTechNews-Lesern bestens bekannt, dass schon kurz darauf das nächste größere iOS-Update erscheinen sollte. Seit Dienstag sind iOS 13.1 und iPadOS 13.1 nun verfügbar, heute ist also erneut ein "Tag drei". Kombiniert bringen es beide 13er-Systeme auf ziemlich genau 60 Prozent, wohingegen 35 Prozent der Zugriffe noch auf iOS 12 entfallen. Insgesamt erfolgt der Umstieg damit spürbar zögerlicher, denn immerhin hatten iPhone-Nutzer schon einige Tage früher die Gelegenheit, auf eine neue Systemgeneration zu wechseln. Aus dem Kuriositätenkabinett: Wir danken unserem einen Leser mit iOS 6.0 für seine Treue!Den Daten von Mixpanel zufolge überstieg iOS 13 nach einer Woche die Marke von 20 Prozent Anteil. Damit liegt es sogar noch geringfügig vor dem Ergebnis, das iOS 12 nach dem gleichen Zeitpunkt verzeichnete. Erhoben werden die Zahlen auf Grundlage von Zugriffsstatistiken verschiedener Webseiten sowie Apps, welche das Statistik-Framework einbinden. Die Werte sind damit natürlich aussagekräftiger als unsere eigenen Statistiken, welche ausschließlich das Verhalten eines technikbegeisterten Publikums messen.