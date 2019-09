Nach Update auf iOS 13.1: Fast-Charging-Geschwindigkeit reduziert sich bei einigen Ladematten deutlich

Statt 7,5 Watt nur noch 5 Watt

Mögliche Schutzmaßnahme von Apple

Apple veröffentlichte nur wenige Tage nach der Freigabe von iOS 13 schon das erste große Update, um zahlreiche Fehlerkorrekturen nachzuliefern und das Betriebssystem stabiler zu machen. Mit iOS 13.1 kamen zudem einige neue Features hinzu. Doch die Aktualisierung scheint für manche Nutzer auch mit Nachteilen in Form längerer Wartezeiten beim kabellosen Fast Charging einherzugehen.Einem Bericht von ChargerLAB zufolge erhöht iOS 13.1 die kabellose Fast-Charging-Dauer bei der aktuellen iPhone-Generation, wenn bestimmte Ladematten zum Einsatz kommen. Der Grund für die verringerte Geschwindigkeit: iOS senkt die Ladeleistung in einigen Fällen automatisch von 7,5 auf 5 Watt. ChargerLAB testete zunächst diverse Ladematten im Zusammenspiel mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, bei denen iOS 13 installiert war. Es zeigten sich keine Auffälligkeit hinsichtlich des Fast-Charging-Verhaltens. Die iPhones ließen sich in allen Fällen mit einer Leistung von 7,5 Watt mit Energie beliefern.Als Apple diese Woche die Aktualisierung auf iOS 13.1 zum Download freigab, führten die Tester die Prozedur erneut durch, um die Werte mit iOS 13 zu vergleichen. Zur allgemeinen Überraschung brach bei iOS 13.1 die Fast-Charging-Geschwindigkeit bei einigen Ladematten im Vergleich zu iPhones mit iOS 13 regelrecht ein. Von den eigentlich unterstützten 7,5 Watt kamen lediglich 5 Watt an. Die Ladegeschwindigkeit betrug nur noch rund 70 Prozent des Wertes, der mit iOS 13 möglich war.Da ChargerLAB nicht angibt, bei welchen Ladematten es zu dem Problem kommt, lässt sich über die Ursache nur spekulieren. Unter Umständen handelt es sich um Billigprodukte, die den für Apples Fast-Charging-Implementierung nötigen Qi-Standard nicht oder nur unzureichend unterstützen. Wenn das iPhone etwaige Kompatibilitätsprobleme erkennt, könnte es automatisch die kabellose Ladegeschwindigkeit drosseln, um potenzielle Schäden zu vermeiden.Zu der Theorie passt, dass die über den Apple Store verfügbaren Ladematten laut ChargerLAB nicht von dem Problem betroffen sind. Entsprechende Produkte von Belkin, Mophie, Native Union, Anker und Logitech mit Fast-Charging-Unterstützung versorgen die 2019er iPhone-Generation mit den von Apple vorgesehenen 7,5 Watt.