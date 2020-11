Video: iPhone 12 Pro Max vs. professionelle Videokamera (Blackmagic Pocket 6K)

iPhone 12 Pro Max als Videokamera

Fazit: Der Abstand schrumpft

Bei der Präsentation des iPhone 12 Pro im Oktober hob Apple einmal mehr die Leistungsfähigkeit der Kamera hervor – so wie schon bei den vorherigen Generationen widmete Cupertino dem Kamerasystem viel Zeit und Energie. In unzähligen Berichten lautete daher das zu erwartende Fazit, Apple habe die Messlatte nun noch höher gelegt und bietet weiterhin/erneut die höchste Fotoqualität. Vor allem der größere Sensor sowie die Bildstabilisierung des iPhone 12 Pro Max sind Faktoren, um die Leistungsfähigkeit noch einmal zu steigern. Während meist nur iPhone-Fotografie diskutiert wird, legte das iPhone allerdings auch in der Rolle als mobile Videokamera zu.In einem YouTube-Video zeigt der Videoprofi Michael Tobin, wie sich das iPhone 12 Pro Max schlägt – vor allem dann, wenn es sich dem Vergleich mit der rund 1900 Euro teuren Kamera des Typs Blackmagic Pocket 6K stellen muss. Der Test beginnt mit dem Rätsel, ob man als Zuschauer zuordnen könne, welche Aufnahme das iPhone anfertigte und welche von der Blackmagic-Kamera stammt. Im Verlauf des Videos geht Tobin dann auf weitere Details ein und zeigt in DaVinci Resolve 17, wie sich das iPhone schlug. Gelobt wird unter anderem, dass Apple dem iPhone Unterstützung von Dolby Vision spendierte.Insgesamt zeigt sich, wie nah das iPhone 12 Pro Max der professionellen Blackmagic-Kamera kommen kann. Wer sich einfach nur die Videoergebnisse ansieht, erkennt oft gar keine wirklichen Unterschiede. Erst die genaue Bildanalyse ergibt dann, dass beim iPhone 12 mehr Bildinformationen verloren gehen – vor allem, wenn die Lichtverhältnisse nicht gut sind. Der Detailreichtum ist im Falle dedizierte Videokameras außerdem wesentlich höher. Bei Minute 6:02 sieht man, wo die Defizite einer Smartphone-Cam liegen. Wie der Tester erwähnt, haben auch Samsungs Top-Modelle sehr ähnliche Probleme. Dennoch zeigt er sich durchaus angetan davon, wie viel das iPhone 12 Pro Max leistet – und betont, dass der größere Sensor sehr dazu beitrug, die Defizite früherer Smartphone-Videoaufnahmen zu schmälern.