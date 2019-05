Video: Wie man eine Apple Watch im Do-it-yourself-Verfahren vergoldet

Überzug aus 24-karätigem Gold

Gründliche Reinigung erforderlich

Prozedur offenbar unversehrt überstanden

Sie ist zwar nicht - wie das Original - aus massivem Gold, glänzt aber dennoch wie ein Zeitmesser aus edelstem Metall: Auf YouTube veröffentlichten Casey Neistat und Zack Nelson jetzt ein Video, in dem sie zeigen, wie man eine aktuelle Apple Watch im Do-it-yourself-Verfahren vergoldet.Die beiden YouTuber nutzen dabei die Technik des Galvanisierens. Bei diesem Verfahren wird ein Metall, in konkreten Fall 24-karätiges Gold, durch elektrochemische Abscheidung auf einen Gegenstand, hier also die Apple Watch, aufgebracht. Die Smartwatch erhält dadurch einen extrem dünnen Überzug aus reinem Edelmetall, der äußerst beständig ist, wenn das Verfahren fachmännisch durchgeführt wurde.Um die Apple Watch vergolden zu können, mussten Neistat und Nelson, der auf YouTube unter dem Namen "JerryRigEverything" bekannt ist, sie zunächst gründlich von Fett und Schmutzpartikeln befreien. Dann entfernten sie die Verchromung der Uhr in einem Säurebad. Anschließend überzogen sie die metallischen Teile des Smartwatch-Gehäuses in einem galvanischen Bad mit hochkarätigem Gold. Das Uhrenglas und weitere nichtmetallische Bestandteile nahmen die Auflage nicht an, da sie keine elektrischen Leiter sind.Offenbar überstand die Apple Watch die Prozedur unversehrt, zumindest hält Casey Neistat gegen Ende des Videos eine startende Smartwatch in die Kamera. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn durch den Einsatz von aggressiven Substanzen und elektrischer Energie bestand durchaus die Gefahr, dass sowohl die Elektronik als auch weitere Bestandteile der Apple Watch im Verlauf der Aktion Schaden nehmen. Zudem sind negative Langzeitfolgen durch die Einwirkung von Reinigungsmitteln oder Säuren wohl nicht ganz auszuschließen. Wer also seine Smartwatch aus Cupertino nach dem Vorbild der beiden YouTuber ebenfalls im Do-it-yourself-Verfahren vergolden möchte, sollte sich dieser Risiken bewusst sein.