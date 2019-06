Video: Wie man E-Books mit iOS 13 vom iPhone auf einen Kindle kopiert

Geräte geben sich als Datenträger zu erkennen

Funktion in der Beta schon sehr ausgereift

Externe Datenträger sind nicht nur Festplatten, SSDs, USB-Sticks und SD-Karten. Auch Geräte wie Smartphones oder E-Book-Reader bieten die Möglichkeit, beliebige Daten einfach und schnell über USB auszutauschen. Mit iOS 13 und iPadOS wird auch Apple erstmals die Nutzung von externen Speichermedien an iPhone und iPad nahezu vollständig unterstützen. Dadurch wird es möglich, Musik, Videos oder E-Books problemlos auf ein anderes Gerät zu kopieren. Ein Betatester demonstriert das jetzt in einem Video am Beispiel des Amazon Kindle.Wie zahlreiche andere Geräte geben sich Amazons E-Book-Reader als Datenträger zu erkennen, wenn sie etwa an einen Computer angeschlossen werden. Dieses im USB-Standard festgelegte Verhalten funktioniert seit langem problemlos mit Macs ebenso wie mit Rechnern, auf denen Windows oder Linux installiert sind. Der YouTuber "Napabar" hat jetzt einen Kindle mit einem iPhone verbunden und anschließend E-Books von Apples Smartphone auf das Lesegerät übertragen.Zum Einsatz kommt in dem Video ein iPhone mit Kamera-Adapter. Dieser hat einen Lightning-Port zur Stromversorgung, die beim Anschluss eines USB-Geräts erforderlich sein kann. Mit Safari lädt "Napabar" dann auf dem iPhone ein E-Book von Project Gutenberg herunter und überträgt die Datei mit dem neuen Dateimanager von iOS 13 aus dem Download-Ordner direkt auf den Kindle. Der ganze Vorgang dauert nur wenige Sekunden, das iPhone hat dabei Zugriff auf das gesamte von Amazons E-Book-Reader über USB zur Verfügung gestellte Dateisystem.Insgesamt wirkt die Unterstützung von externen Datenträgern in iOS 13 schon sehr ausgereift. Im Video treten keinerlei Probleme auf, der Kindle wird kurz nach dem Anschluss an das iPhone automatisch als Datenträger erkannt und in der Dateien-App angezeigt. Die Übertragung der E-Books auf den Reader erfolgt schnell. Es steht daher zu vermuten, dass für zahlreiche iPhone- und iPad-Besitzer die Unterstützung von externen Datenträgern eines der Glanzlichter von iOS 13 und iPadOS werden dürfte.