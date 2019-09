Video: Wie ein iPhone mehr als ein Jahr unter Wasser überlebte

Moderne Schatztaucher

Völlig trockenes iPhone

15 Monate zuvor beim Rafting verloren

Witterungseinflüsse können technischen Geräten ebenso arg zusetzen wie die Gewalten der Elemente. Davor sind naturgemäß auch iPhones nicht gefeit. Zuweilen trotzen die Smartphones aus Cupertino allerdings äußerst harten Bedingungen. Dass eine robuste Umhüllung dabei sehr hilfreich sein kann, beweist ein aktuelles YouTube-Video.Der YouTuber Michael Bennett und sein Freund Matt Jackson betätigen sich regelmäßig in Gewässern als Schatztaucher. Dabei suchen sie allerdings nicht nach den Überresten längst versunkener Schiffe oder Kulturen, sondern nach Hinterlassenschaften aus jüngster Zeit wie Sonnenbrillen, Schmuckstücken – oder Smartphones. Bei einem ihrer jüngsten Tauchgänge fischten sie ein iPhone aus einem Fluss, das offensichtlich lange auf dessen Grund gelegen hatte, verpackt in einer wasserdichten Hülle. Die große Frage war: Würde es noch funktionieren?Als Bennett die Schutzhülle (erhältlich bei Amazon) öffnete, was nach der langen Zeit unter Wasser nicht ganz einfach war, stellte er zu seiner großen Überraschung fest, dass das iPhone vollständig trocken war. Also schloss er es an ein Ladegerät an – und erlebte Überraschung Nummer zwei: Die Ladeanzeige erschien und nach kurzer Zeit konnte er das iPhone einschalten. Abgesehen von einer etwas seltsam anmutenden Hintergrundfarbe des Displays schien es einwandfrei zu funktionieren.Da das iPhone die Telefonnummer der Besitzerin preisgab, konnte Bennett sie anrufen und sich mit ihr verabreden, um das Smartphone zurückzugeben. Sie berichtete dem YouTuber, das Smartphone sei 15 Monate zuvor beim Rafting ins Wasser gefallen, und nahm es überglücklich wieder in Empfang. Benutzen können wird sie es zwar zukünftig nicht, denn nach der langen Zeit im Wasser ist es nicht mehr in einwandfreiem Zustand. Aber immerhin ließen sich offenbar die auf dem Gerät gespeicherten Erinnerungen wie Fotos und Textnachrichten retten. Ohne die wasserdichte Hülle wäre das nicht möglich gewesen, denn ungeschützt hätte das iPhone die 15 Monate auf dem Grund des Flusses aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überlebt.