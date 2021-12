Video: U1-Chip und HomeKit-Bedienung – Entwickler zeigt, was möglich wäre

U1-Chip eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Zeigegeste mit dem iPhone startet die Steuerung

HomeKit-Fernbedienung benötigt zusätzliches UWB-Beacon

iPhone 11, iPhone 12 und iPhone 13 enthalten ein Ultra-Breitband-Modul, von Apple kurz U1 genannt. Dank dieser Funktechnik sind sie unter anderem in der Lage, die ebenfalls damit ausgestatteten AirTags zentimetergenau zu lokalisieren. Zudem verfügen die Smartphones aus Cupertino dadurch über "räumliches Bewusstsein", das Apple derzeit allerdings lediglich als Erweiterung für AirDrop nutzt.Ultra-Breitband-Funk (UWB) ermöglicht allerdings zahlreiche weitere Anwendungen. In einem vor mehr als zwei Jahren eingereichten Patentantrag nennt Apple selbst einige Beispiele, diese existieren jedoch bis heute lediglich in der Theorie. Auf sehr praktische Art und Weise näherte sich hingegen jetzt der App-Entwickler Bastian Andelefski dem U1-Chip im iPhone: Er programmierte eine Anwendung, mit der sich Smarthome-Geräte äußerst komfortabel bedienen lassen. Die Besonderheit dabei: Im Unterschied zu herkömmlichen Apps wie HomeKit oder Hue müssen Leuchten, Thermostate und Co. in dieser nicht mehr einzeln oder gruppenweise per Fingertipp oder Wischgeste ausgewählt werden, damit man sie steuern kann.Im Falle von Andelefskis Fernbedienungs-App genügt es, mit dem iPhone auf ein Gerät zu zeigen. Dank U1-Chip und ARKit ist das Smartphone in der Lage, dieses zu identifizieren und automatisch die zugehörigen Bedienelemente auf dem Display zu präsentieren. Bei einer smarten Leuchte beispielsweise zeigt die Anwendung einen Helligkeitsregler und ein Farbrad an, ein Heizkörperthermostat erlaubt die Einstellung der Temperatur. Entsprechend angepasste Steuerungen sind für zahlreiche weitere Smarthome-Geräte denkbar, welche zu HomeKit kompatibel sind, etwa Fernseher, Video-Türklingeln, Rollläden oder Überwachungskameras. Die jeweilige Position der vorhandenen Devices ist lediglich einmalig in der App zu hinterlegen, indem das iPhone in dessen unmittelbare Nähe gebracht wird. Hierbei kommt ebenfalls das ARKit-Framework zum Einsatz.Andelefski zeigt in einem auf YouTube veröffentlichten Video, dass seine App mit diversen Geräten einwandfrei zusammenarbeitet. Eine Veröffentlichung der komfortablen Smarthome-Fernbedienung im App Store dürfte allerdings noch auf sich warten lassen. Die iPhone-Anwendung funktioniert nämlich nur in Verbindung mit einem zusätzlichen UWB-Modul, das als Beacon eingesetzt wird. Andelefski nutzte ein spezielles Developer-Board. Seinen Angaben zufolge wären hierfür auch ein AirTag oder HomePod mini geeignet, Schlüsselfinder und vernetzter Lautsprecher aus Cupertino verfügen nämlich ebenfalls über einen U1-Chip. Allerdings verwehrt Apple bislang Drittanbietern den Zugriff darauf. Der Entwickler hofft, dass sich das in Zukunft ändert oder andere Hersteller entsprechende Hardware anbieten, damit er seine App öffentlich zur Verfügung stellen kann.