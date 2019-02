Video: MacBook Air vs. Surface 2 – Vergleich der schlanken Notebooks

Im Apple-Kosmos sind MacBook und MacBook Air die beiden Kandidaten für besonders kompakte Notebook-Bauweise, in der Windows-Welt gilt das Surface 2 als häufig genanntes Beispiel. Wenig gemeinsam hat das Gerät mit den ersten Produktreihen namens Microsoft Surface. Das allererste Surface war noch nicht einmal ein Notebook, sondern ein Präsentationstisch mit Touch-Oberfläche. Jahre später bezeichnete Microsoft die ARM-basierten Tablets als Surface RT – inzwischen versteht man darunter hingegen entweder Hybrid-Baureihen mit abnehmbarem Display ("Surface Book"), die als "Surface Laptop" titulierte Notebook-Reihe oder das Desktop-System "Surface Studio".Ein Vergleichsvideo von MacRumors stellt das aktuelle MacBook Air einem Surface Laptop 2 gegenüber und beschreibt Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten. Ein Fazit kann bereits vorweggenommen werden: Wer sich ohnehin nur für die Apple- oder nur für die Windows-Welt interessiert, kennt den persönlichen Favoriten bereits. Für alle anderen kann die Gegenüberstellung aber durchaus als Entscheidungshilfe gelten. Gewicht und Displaydiagonale der beiden Geräte sind weitgehend gleich, wobei das MacBook Air höhere Pixeldichte bietet.Bei den Anschlüssen gibt sich das MacBook Air mit 2x USB-C spartanisch – beim Surface Laptop 2 ist es sogar nur 1x USB-A, ein proprietärer Lade-Port sowie Mini DisplayPort. Der komplette Verzicht auf USB-C erscheint dabei durchaus merkwürdig. Das MacBook Air erkennt den Nutzer per Passwort-Eingabe oder Touch ID, Microsoft setzt beim Surface Laptop auf normalen Nutzer-Login oder die Gesichtserkennung "Windows Hello". Apple bietet hingegen im Mac-Bereich noch keine Serie mit Face ID.Beide Geräte liefern eine Akkulaufzeit zwischen 10 und 12 Stunden. Beim Preis gibt es deutliche Unterschiede denn die 999 Dollar für 256 GB SSD und 8 GB RAM des Surface Laptop stehen 1199 Dollar für nur 128 GB SSD gegenüber – allerdings in einem Gehäuse mit erheblich hochwertigerer Tastatur. Um die Systempräferenz noch einmal aufzugreifen: Für das MacBook Air spricht in diesem Fall, dass es sowohl macOS als auch Windows ausführen kann – man sich beim Surface Laptop aber auf Windows festgelegt ist.