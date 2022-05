Video: Apple erklärt, wie man Daten von Windows-PCs auf Macs migriert

Erklär-Video zum Umstieg von Windows

Wichtig: Passenden Migrationsassistenten auswählen

Nach der Anschaffung eines neuen Mac steht zunächst dessen Einrichtung an. Sofern es nicht der allererste Rechner im Leben ist, gehört dazu in den meisten Fällen natürlich auch die Übertragung der Daten von einem vorhandenen Gerät. Bei Notebooks und Desktops aus Cupertino ist das mithilfe des in macOS enthaltenen Migrationsassistenten in aller Regel einfach und schnell erledigt, falls es sich bei dem bisher genutzten Computer ebenfalls um einen Mac handelt. Weniger bekannt dürfte Umsteigern aus der Windows-Welt allerdings sein, dass Apple auch hierfür ein entsprechendes Tool gleichen Namens anbietet.Apple ist sich dieser Tatsache offenbar bewusst. Da vor allem seit dem Erscheinen der leistungsfähigen und energieeffizienten M1-Macs zunehmend Windows-Nutzer auf Notebooks und Desktops aus Cupertino umsteigen, hat das Unternehmen jetzt auf dem hauseigenen YouTube-Kanal ein entsprechendes Erklär-Video veröffentlicht. In dem knapp viereinhalb Minuten langen Clip mit dem Titel „So überträgst du mit dem Migrationsassistenten Daten von einem Windows PC auf einen Mac“ stellt Apple eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung. Das Unternehmen ergänzt damit auf anschauliche Art und Weise das bereits seit etlichen Jahren existierende Support-Dokument , welches auf Apples Webseiten zu finden ist.Wer die Ausführungen des Videos und gegebenenfalls die zusätzlichen Erläuterungen im Support-Dokument genau befolgt, sollte bei der Migration der Daten nicht auf Probleme stoßen. Wichtig ist allerdings, die zur genutzten macOS-Version passende Windows-Ausgabe des Migrationsassistenten auf dem PC zu installieren. Zudem benötigt man das Administrator-Passwort des Windows-Rechners. Beachten sollte man auch, dass unter Umständen nicht alle auf dem PC vorhandenen Informationen auf den Mac übertragen werden. Eine Übersicht der unterstützten Datentypen stellt Apple im bereits angesprochenen Support-Dokument zur Verfügung. Insbesondere Dateien von Drittanbieter-Apps wie etwa Mozilla Thunderbird, Microsoft Office oder den Adobe-Anwendungen erfordern möglicherweise eine nachträgliche manuelle Übertragung. Sollten auf dem Windows-PC mehrere Benutzer vorhanden sein, muss die Migration für jeden einzelnen User durchgeführt werden.