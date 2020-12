Video: Aktuelle Smartphones im Foto-Vergleichs-Duell – iPhone 12 Pro Max verliert

iPhone 12 Pro Max scheidet aus



Auch in diesem Jahr hat der YouTuber Marques Brownlee zum Foto-Tournier geladen. Bei diesem treten verschiedene Smartphones gegeneinander an, bis am Schluss noch zwei Geräte im Finale um die Krone kämpfen. Wie Brownlee betont, handelt es sich um keinen wissenschaftlichen Versuch. Stattdessen soll von den Versuchspersonen lediglich bewertet werden, welches Foto ihnen vom Gesamteindruck her am besten gefällt. Das Motiv ist immer gleich, doch die Algorithmen der getesteten Modelle sorgen für ziemliche Unterschiede. Vor allem bei hellem Gegenlicht fällt dies auf, gleichzeitig funktioniert der Weißabgleich bei den Geräten auch stetes etwas anders. Teilweise entstehen dadurch sehr warme oder sehr kalte Farben – oder der Himmel im Fenster wird zu hell.Vor einem Jahr hatte das iPhone 11 Pro Max in selbigem Versuch gegen das OnePlus 7T Pro verloren, dessen Fotos als etwas stimmiger beurteilt wurden. Die Geschichte wiederholt sich allerdings, denn das Duell zwischen iPhone 12 Pro Max und OnePlus 8T geht erneut zugunsten des Apple-Konkurrenten aus. Für das Erstrunden-Aus des iPhone 12 Max Pro sorgte, dass der HDR-Modus des OnePlus 8T bessere Arbeit verrichtete – und das iPhone die Fensterpartie überbelichtete. Außerdem entschied sich das iPhone für etwas zu kalte Farbtemperatur.Da die Versuchsteilnehmer nicht wussten, von welchem Smartphone die zu begutachtenden Fotos stammen, spielt Markenverbundenheit keine Rolle. Das Finale gewann schließlich das Zenfone 7 Pro gegen Xiaomis Modell mit Bezeichnung Mi 10 Ultra.Im zweiten Teil des Videos geht Marques Brownlee näher darauf ein, welche Aspekte dazu führen, dass Fotos als "gelungen" bewertet werden und welchen Einfluss Weißabgleich/Farbtemperatur darauf haben. Im Video gibt es auch diverse Vergleichsdarstellungen, um sich ein Bild zu machen, wie groß die Unterschiede der Fotos ausfallen. Das iPhone SE schied übrigens ebenfalls in der ersten Runde aus und konnte sich nicht gegen ein Moto Edge+ durchsetzen.Den kritischen Augen der Testpersonen mussten sich die Modelle iPhone 12 Pro Max, Moto Edge+, iPhone SE, Mate 40 Pro, Poco F2 Pro, Oppo Find x2 Pro, Pixel 5, LG Wing, Zenfone 7 Pro, Surface Duo, Sony Xperia 1ii, M1 10 Ultra, Oneplus 8 Pro, OnePlus 8T, Note20 Ultra und Pixel 4x stellen.