Verzögerung des iPhone XR: Displaykerbe soll ein Grund für Produktionsprobleme sein

Notch und Display-Design erfordern ausgefeiltere Software

Apple stellte am Mittwoch zwar drei neue iPhone-Modelle vor, doch nur das iPhone Xs und iPhone Xs Max sind seit heute vorbestellbar. Auf das iPhone XR müssen Kunden dagegen noch über einen Monat warten. Das Unternehmen machte zwar keine Angaben zum Grund für die Verzögerung, doch mehreren Berichten zufolge ist das komplexe, fast rahmenlose LC-Display die Ursache. Eine neuer Hinweis von IDC nennt speziell die Kerbe am oberen Displayende als weiteren Grund für die Fertigungsprobleme beim neuen LCD-Topmodell.Ryan Reith, der beim Marktforschungsunternehmen als Chef für den Bereich „Research on Mobile Devices“ arbeitet, machte in einem Telefoninterview mit The Verge auf die beim LCD-Gerät offenbar problematische Display-Notch aufmerksam. Demzufolge handelt es sich in erster Linie um ein Softwareproblem.Apple sei beim Display des iPhone XR mit einigen neuen Herausforderungen konfrontiert, da es sich um das erste LCD-Panel mit Kerbe und fast rahmenlosen Design handle. Dafür müsse das Unternehmen eine noch ausgefeiltere Software-Steuerung als zuvor bereitstellen, um die Darstellungsqualität möglichst hoch zu halten. Das habe sich als äußerst komplexes Unterfangen herausgestellt.Apple teilt die Produktion des LC-Displays unbestätigten Meldungen zufolge zwischen LG und Japan Display auf. Laut früheren Gerüchten haben entweder beide oder zumindest einer der Zulieferer Schwierigkeiten damit, das von Apple geforderte Produktionsvolumen zu erfüllen. Eine der Hauptfehlerquellen soll die Hintergrundbeleuchtung sein, die insbesondere im Bereich der Displaykerbe Schwierigkeiten verursache.