Vertrag geschlossen: Mehr Apple-Produkte in acht Ländern über Amazon verfügbar

Kein HomePod auf der Plattform

Drittanbieter müssen Genehmigung einholen

Amazon mit hohen Einstiegshürden für "Amazon Renewed"

Die Technologie-Giganten haben sich darauf verständigt, dass Apple-Produkte auf der Plattform von Apple direkt oder von autorisierten Stellen angeboten werden. Das berichten US-Medien. Amazon weist zurzeit unautorisierte Händler daraufhin, bis spätestens 4. Januar 2019 alle entsprechenden Angebote zu entfernen. Ein Apple-Gerät darf auch nach der Einigung nicht über Amazon.com vertrieben werden.Damit erweitert Amazon das Sortiment der Marken Apple und Beats auf der Plattform. Zuvor hatten die Konzerne den Streit um den Vertrieb des Apple TV beigelegt. Apple fügte sich der Forderung Amazons und bot die Amazon Prime Video App für die Streamingbox an. Im Gegenzug konnten Kunden diese über die Online-Plattform erwerben. Amazon hatte 2015 den Verkauf gestoppt. Weiterhin unmöglich bleibt der Kauf von Apples smarten Lautsprechersystem HomePod über den weltgrößten Onlineshop. Ähnlich der entsprechenden Google-Lösung lässt Amazon den Verkauf des Konkurrenzproduktes zum eigenen Echo-Lautsprecher auch weiterhin nicht zu.Amazon hat bereits begonnen , nicht-autorisierte Händler darüber zu informieren, dass die Apple-Produkte aus deren Angebot entfernt werden. Das betrifft auch Refurbish-Anbieter. Die unabhängigen Shops können sich jedoch bei Apple für den Status eines autorisierten Resellers bewerben. Die Betroffenen befürchten, der Konzern werde ihnen viele Einschränkungen auferlegen und sie zwingen, kostenpflichtig an Apples Programm teilzunehmen. Juristen sehen bei der Einigung das Recht auf Weiterverkauf von Konsumgütern in Gefahr. Rechtsprofessor Aaron Perzanowski (Mitautor von "The End of Ownership") sagt: "Amazon nutzt die Macht über den Marktplatz, um Apple mehr Macht zu geben, als die Gerichte und der Kongress haben und je haben werden."Nicht betroffen von dem Vertrag scheint Amazons eigenes Refurbished-Programm "Amazon Renewed" zu sein. Allerdings beklagen Händler die hohen Anforderungen. So müssen Teilnehmer Amazon nachweisen, dass sie alle 90 Tage mindestens 2,5 Millionen Dollar für den Kauf von Apple-Produkten direkt über den Hersteller oder einen der großen Mobilfunkanbieter ausgeben. Diese Dimensionen seien nur für große Unternehmen zu erreichen. Amazon kommentierte: "Als Teil einer neuen Vereinbarung mit Apple arbeiten wir mit einer ausgewählten Gruppe von autorisierten Wiederverkäufern zusammen, um eine erweiterte Auswahl an Apple- und Beats-Produkten, einschließlich Neuerscheinungen, in den Amazon-Shops anzubieten." In der Email heißt es weiter: "Verkäufer sind für Amazon und unsere Kunden unglaublich wichtig, und wir informieren sie jetzt, damit sie sich auf diese Änderung vorbereiten können."