Amazons Prime-Video-App bricht Download-Rekorde auf tvOS

Keine andere App für das Apple TV hat innerhalb der ersten Woche so viele Downloads erreicht wie Prime Video. Das gab Amazon gestern Abend bekannt und berief sich dabei auf bestätigte Apple-Zahlen. Leider veröffentlichte weder das Online-Warenhaus noch Cupertino genauere Werte.Prime Video brachte Amazons Filmabonnement Anfang des Monats endlich auf das Apple TV, nachdem der Konzern lange Zeit die Set-Top-Box des Konkurrenten verschmäht hatte. Die große Verbreitung von Amazon Prime sorgte allerdings für hinreichend Druck auf Amazon und Apple, sodass sich diese Blockadehaltung schließlich löste und Apple auf der WWDC die baldige Ankunft der Prime-App verkünden konnte. Inzwischen ist sie sogar als eigener Kanal für Besitzer eines Apple TV 3 ohne tvOS App Store verfügbar.Dass Prime Video höhere Downloadzahlen in der ersten Woche erreichen konnte als Konkurrenten wie Netflix, dürfte ebenfalls an der langen Wartezeit und dem entsprechenden Nachfragedruck liegen. Die Prime-Video-App ist kostenlos, das entsprechende Abonnement kostet inklusive Videostreaming 69 Euro pro Jahr.Weiterführende Links: