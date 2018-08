Neuer Bericht: Nur 1,3 Millionen HomePods verkauft?

Verkaufzahlen zu kleineren Produktlinien oder Accessoires schlüsselt Apple in den Quartalsberichten nicht auf – Apple TV, AirPods, HomePod und Apple Watch werden in der Kategorie "Andere Produkte" zusammengefasst. Einzig über Marktanalysen lässt sich abschätzen, wie sich Apple am Markt mit diesen Produkten schlägt.[Banner]Anfang August erschien eine Marktanalyse von "Consumer Intelligence Research Partners" , in der zumindest drei Millionen verkaufte HomePods ermittelt wurden - kein spektakulär gutes Ergebnis, aber auch kein schlechtes.Einem neuen Bericht von "Strategy Analytics" nach kommt Apple aber weltweit seit Marktstart nur auf 1,3 Millionen verkaufte Einheiten. Betrachtet man die Verkaufszahlen im 2. Quartal, landet Apple mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent weltweit auf den 4. Rang unter den führenden Smartspeaker-Herstellern. Spitzenreiter ist Amazon mit 4,8 Millionen Einheiten (41 Prozent Marktanteil), gefolgt von Google (3,2 Millionen Einheiten, 27,6 Prozent Marktanteil) und Alibaba (0,8 Millionen Einheiten, 7 Prozent Marktanteil).Während Produkttests die Klangqualitäten des Apple-Lautsprechers lobten, fiel Siri meist negativ auf: Der Apple-Sprachassistent ist den Lösungen von Amazon und Google deutlich unterlegen. Apple positioniert den HomePod im eigenen Werbematerial auch weniger als persönlichen Assistenten, sondern hebt vielmehr auf die akustischen Fähigkeiten ab. Mit einem Verkaufspreis von 349 Dollar/349 Euro gehört der HomePod zu den teureren Lösungen am Markt - Gerüchten nach plant Apple aber die Einführung eines günstigeren Modells