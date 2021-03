Versand-Horror bei DTK-Rückgabe: DHL-Boten ohne Label, falsche Abholadressen und weitere Pannen

DTK-Rückversand sorgt für Probleme

Erfahrungsbericht eines Betroffenen

Apple nennt DHL-Hotline als Anlaufstelle

Die Rückgabe von Apples Developer Transition Kit (DTK) gestaltet sich für einige Entwickler schwieriger als erwartet. Weltweit kam es Berichten zufolge zu Problemen beim Rückversand der Apple-Hardware. Insbesondere in Europa kommt es mit dem zuständigen Versanddienstleister DHL zu Fehlern. Apple hat wegen der anhaltenden Schwierigkeiten mittlerweile mit einer Stellungnahme reagiert und empfiehlt Betroffenen, sich über eine bestimmte Telefonnummer an DHL zu wenden.Die von Nutzern des Developer Transition Kit gemeldeten Hindernisse bei der DTK-Rückgabe sind vielfältig. Manche Paket-Dienstleister scheinen ohne erkennbares Muster manche DTK-Rückgaben zu akzeptieren, andere aber nicht. Manchmal stimmte auch schlicht die angegebene Adresse des jeweiligen Entwicklers nicht, sodass das Warten auf den Paketboten umsonst war. Hinzu kommen von Apple genannte Abholtermine für das DTK, die nicht eingehalten wurden. In bestimmten Fällen erwies sich der angegebene Abholzeitraum als so umfangreich („Irgendwann in den nächsten Wochen“), dass DTK-Nutzer ihre Präsenz für den Paketboten nicht jeden Tag garantieren konnten. Andere Anwender wiederum erhielten spezifische Tages- oder sogar Uhrzeit-Termine für den Rückversand.Die genannten Schwierigkeiten scheinen verstärkt bei europäischen Kunden aufzutreten, die DHL für das Zurückschicken nutzen müssen. PCalc-Entwickler James Thomson hat seine diesbezügliche Erfahrung per Tweet geteilt. Als der DHL-Bote an der Tür klingelte, um das DTK entgegenzunehmen, gab es bereits das erste Problem: Das Versandlabel fehlte (das DHL eigentlich mitbringen sollte). Nach der darauffolgenden Diskussion rief der Paketbote in der Zentrale an und stellte fest, dass es tatsächlich ein Label gab – es wurde aber aus irgendwelchen Gründen nicht ausgedruckt. Also verabschiedete sich der DHL-Mitarbeiter, ohne das DTK mitzunehmen. Er versprach aber, dass das Paket in 15 Minuten samt Versandetikett abgeholt wird.Später am Tag kam tatsächlich erneut ein DHL-Bote – diesmal aber wieder ohne Label. Er nahm das DTK schlussendlich ohne Versandetikett mit. Zu allem Überfluss erhielt Thomson keine Versandbescheinigung. „Ich habe aber zumindest ein Foto des DHL-Mitarbeiters mit meinem Paket“, so der Entwickler zerknirscht. Er sei gespannt, ob Apple das Developer Transition Kit erhält. Wenn Apple das DTK nicht vor Ablauf der Rückgabefrist erhalte, könne sein Entwickler-Account gesperrt werden.Laut Apple sollen sich Betroffene in Europa an DHL EKAS mit der Telefonnummer +35 36 1365580 wenden. Nutzer sollen sich dort melden und ihre Web Order Number mit vorangestelltem „DTK-“ angeben.