Versa Lite vs. Apple Watch: Wie Fitbit Cupertino Paroli bieten will

Runderneuerte Smartphone-App

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, wie Fitbit die Versa Lite positioniert: Das Design der günstigen Smartwatch erinnert stark an das Aussehen der Apple Watch. Statt der markanten Krone des Zeitmessers aus Cupertino verfügt das Gerät des in San Francisco ansässigen Herstellers allerdings über eine Taste an der linken Seite des Aluminiumgehäuses. Die Uhr ist mit 49 mal 49 Millimetern deutlich größer als die Apple Watch, trägt mit 10,2 Millimetern Dicke allerdings etwas weniger auf. Sie ist Fitbit zufolge "wasserabweisend bis 50 Meter Tiefe", kann also auch beim Schwimmen benutzt werden. Mit einer Akkuladung soll die Uhr vier Tage lang laufen.Technisch hat die Versa Lite durchaus einiges zu bieten. Wie ihre größeren Schwestern Versa und Versa Special Edition, die schon seit längerem verfügbar sind, zählt sie Schritte und Kalorien. Schlafaufzeichnung gehört ebenso zu den Funktionen wie kontinuierliche Herzfrequenzmessung. Zudem hat Fitbit einen SpO2-Sensor eingebaut, mit dem pulsoxymetrisch die Sauerstoffsättigung des Blutes ermittelt werden kann. Das ermöglicht beispielsweise die Erkennung einer Schlafapnoe.Die günstige Smartwatch, die in wenigen Tagen für 159 Euro zu haben sein wird, bietet darüber hinaus mehr als 15 verschiedene Aktivitätsmodi. Besonders bewirbt Fitbit ein spezielles Gesundheitstracking für Frauen, mit dem diese beispielsweise ihre Periode aufzeichnen und den Zyklus mit anderen gesundheitsrelevanten Daten vergleichen können. Funktionen wie Musikwiedergabe und kontaktloses Bezahlen mit "Fitbit Pay" bietet die Versa Lite hingegen nicht, diese bleiben den höherpreisigen Modellen vorbehalten.Apps können ebenfalls auf der neuen Smartwatch installiert werden; Fitbit nennt als Beispiele Anwendungen aus den Bereichen Fitness, Finanzen und Sport. Mit verschiedenen Zifferblättern kann die Versa Lite im Aussehen dem persönlichen Geschmack angepasst werden, auch die Gestaltung eigener Watchfaces ist möglich.Zeitgleich mit der Präsentation der Versa Lite hat Fitbit eine runderneuerte Smartphone-App für iOS und Android angekündigt. Diese soll unter anderem hinsichtlich der Anzeige mit der Uhr erfasster Fitnessdaten deutlich verbessert worden sein. Selbstverständlich kann die Uhr Benachrichtigungen anzeigen und auf eigehende Anrufe hinweisen, wenn sie mit einem iPhone gekoppelt ist.