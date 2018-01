Verkaufszahlen von iPhone, Mac und Co.: Apple präsentiert offizielle Zahlen am 1. Februar

Bisher konnte man nur spekulieren, inwieweit das iPhone X der von Apple gewünschte Erfolg auf dem Markt geworden ist. Am 1. Februar 2018 geben CEO Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri offizielle Informationen dazu, sowie auch zu den anderen Geschäftsaktivitäten des Konzerns. Denn Apple lädt zum vierteljährlichen Live-Mithören der Telefonkonferenz zum Geschäftsquartal Oktober bis Dezember 2017 ein, in Apples Zählung ist dies das erste Quartal 2018.Traditionell bringen diese letzten Monate des Kalenderjahres die höchsten Balken bei Umsatz, Gewinn und Verkaufszahlen mit, da in sie sowohl die neuen iPhone-Generationen als Cash Cow des Unternehmens als auch das lukrative Weihnachtsgeschäft fallen. Apple selbst ging bei der letzten Quartalskonferenz mit einer Umsatzprognose von 84 bis 87 Milliarden US-Dollar ins Rennen. Selbst der untere Wert würde den bisherigen Umsatzrekord von 78,4 Milliarden Dollar im Vorjahr locker in den Schatten stellen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass bei den absoluten Verkaufszahlen des iPhones die 80-Millionen-Marke erstmals überschritten wird.Es bleibt abzuwarten, ob Cook die iPhone-Zahlen auf einzelne Modelle herunterbrechen wird, beispielsweise wenn das iPhone X als Einzelmodell wie erwartet Rekordwerte einfährt. Das OLED-iPhone kam anders als iPhone 8 und 8 Plus nicht schon Ende September, sondern erst im letzten Jahresquartal in den Verkauf. Doch nicht nur bei Umsatz und iPhone-Verkäufen schauen Beobachter und Börse genauer hin. Natürlich geht es zusätzlich um die Frage, ob Apple wieder Rekordgewinne einfährt und wie sich der Mac, das iPad und die Dienste-Sparte schlagen.Wenn Sie den Worten Cooks und Maestris sowie den Fragen der Medienvertreter direkt lauschen wollen, stellt Apple einen Livestream auf der Investorenseite bereit. Start ist um 2 Uhr Mittags Pazifik-Zeit, bei uns entspricht dies 23 Uhr am Abend. Natürlich hält Sie auch MacTechNews live auf dem Laufenden.