Vergleich: Akkulaufzeit 5G vs. LTE bei iPhone 13, iPhone SE 2022 und iPad Air 5

Akkulaufzeit 5G vs. LTE

iPhone: Wie sich 5G deaktivieren lässt

Das erste iPhone mit Anbindung an das 5G-Netz war die Ende 2020 eingeführte Generation, also das iPhone 12. Die Sorge hatte von vornherein gelautet, wie sich 5G auf die Akkulaufzeit auswirkt, denn die erforderlichen Chips benötigen deutlich mehr Energie. Den Testberichten zufolge ging der Wechsel von LTE auf 5G in der Tat mit höherem Stromverbrauch einher. Während das iPhone 12 im 5G-Netz bereits nach 8 Stunden und 25 Minuten den Dienst quittierte, hielt es mit LTE 10 Stunden und 23 Minuten durch – getestet wurde, alle 30 Sekunden eine Webseite aufzurufen. Ob sich seitdem etwas getan hat und die aktuellen iPhone-Serien besser abschneiden, will ein Vergleichstest des Wall Street Journals beantworten.Das Wall Street Journal wählte ein leicht unterschiedliches Testszenario, denn diesmal mussten die getesteten Modelle Video streamen, anstatt Webseiten aufzurufen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Nutzung des schnellsten Mobilfunkstandards weiterhin mit deutlichen Einbußen zu rechnen ist. Folgendermaßen schlugen sich iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini, iPhone SE (2022) sowie das iPad Air der fünften Generation:Das Fazit der Reihe lautet damit ebenfalls, mit bis zu 20 Prozent weniger Akkulaufzeit rechnen zu müssen. Im Alltag ist es weniger, denn das iPhone muss nun einmal nicht fortwährend Daten via Mobilfunk austauschen. Bei intensiver Datennutzung fällt der Mehrverbrauch indes ins Gewicht – und es kann sich je nach Anforderungen lohnen, 5G zu deaktivieren.Wer auf die Vorteile von 5G verzichten will, in erster Linie sind dies höherer Durchsatz bei deutlich geringerer Latenz, kann sein iPhone oder iPad auch ausschließlich via LTE funken lassen. Folgendermaßen sehen die Schritte aus:1) Systemeinstellungen öffnen2) "Mobilfunk" wählen3) "Datenoptionen" wählen4) "Sprache & Daten" wählen, dort dann von 5G auf LTE umstellen.Auf Geräten mit Dual-SIM gibt es hingegen einen Unterschied, denn die Option "Sprache & Daten" befindet sich dann nicht im Hauptmenü unter "Mobilfunk", sondern im primären bzw. sekundären Datenplan. Die Umstellung funktioniert allerdings genauso.