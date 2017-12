Verfügbarkeit besser: iPhone X innerhalb weniger Tage verfügbar

Die Lieferzeiten des iPhone X sinken kontinuierlich weiter. In den USA korrigierte Apple die Lieferprognose deutlich nach untern und geht jetzt gerade einmal noch von fünf Werktagen zwischen Bestellung und Auslieferung aus. Hierzulande ist der 11. Dezember als erwarteter Liefertermin eingetragen. Man kann aber davon ausgehen, dass Bestellungen bereits etwas früher eintreffen - und bald auch in allen weiteren Ländern mit nur noch einer Woche Wartezeit gerechnet werden muss. Die Telekom hat auf den Produktseiten "2-3 Wochen" als erwartete Lieferzeit vermerkt (siehe ).Apples Smartphone-Flaggschiff lässt sich seit der letzten Oktoberwoche bestellen. Zunächst schossen die Lieferzeiten stark nach oben und lagen sogar bei sechs Wochen. Allerdings gelang es Apple recht bald, die anfänglichen Lieferprobleme in den Griff zu bekommen. Mehreren Berichten zufolge musste Apple vor allem auf wichtige Komponenten für Face ID warten. Der beauftragte Zulieferer hatte Schwierigkeiten, die erforderliche Präzision sicherzustellen.Anfang der Woche hieß es, die sinkenden Lieferzeiten seien nicht auf plötzlich einbrechendes Interesse zurückzuführen (siehe ). Weiterhin liege die Nachfrage auf sehr hohem Niveau. Allerdings könne Foxconn inzwischen mehr als 500.000 Geräte pro Tag vom Band laufen lassen, wohingegen es zum Verkaufsstart gerade einmal 150.000 waren.