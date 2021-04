Vereinheitlicht Apple die Optik von macOS und iOS? Icons geben Hinweise auf Abkehr vom Flat Design

App-Updates deuten Abkehr vom "flachen" Design an



Das altes Icon (links) von Apple Music for Artists und die neue Version

Das altes Icon (links) von Apple Music for Artists und die neue Version

Leichte 3D-Anmutung und separater Rahmen



Das neue Symbol von App Store Connect (rechts)

Das neue Symbol von App Store Connect (rechts)

Icon von App Store Connect ebenfalls verändert

Neue Icons sind vermutlich keine Einzelfälle

Einen ersten Blick auf iOS 15 und iPadOS 15 wird man aller Voraussicht nach am 7. Juni dieses Jahres erhaschen können. Apple nutzt traditionell den ersten Tag der World Wide Developers Conference (WWDC), um neue Versionen des Betriebssystems für iPhone und iPad zu präsentieren. Bislang sind aus Apples Hauptquartier noch keine Informationen über Neuerungen nach außen gedrungen. Jetzt allerdings könnte es erste versteckte Hinweise auf anstehende Veränderungen geben.Apple hat nämlich in den vergangenen Tagen und Wochen zwei der Allgemeinheit eher unbekannte Apps aktualisiert und gleichzeitig mit neuen Icons versehen. Dabei blieben zwar die eigentlichen Symbole der Anwendungen im Wesentlichen erhalten, die Gestaltung der Icon-Flächen und -Hintergründe hat Apple allerdings merklich verändert. Besonders augenfällig ist jedoch die Abkehr vom "flachen" Design, welches bislang ein charakteristisches Merkmal von iOS 14 und iPadOS 14 darstellt.Die App Apple Music for Artists , welche am 5. April ein Update erhielt, präsentiert sich jetzt mit roten Noten auf hellgrauem Untergrund. Zudem ist das Icon von einem nach innen gerückten Rand umgeben und weist eine leichte 3D-Anmutung auf. Das Design erinnert daher insgesamt ein wenig an das Aussehen der Icons in macOS 11 Big Sur. Beim Mac-Betriebssystem hatte Apple die Symbole bereits im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorgängerversionen wie Catalina und Mojave kräftig überarbeitet.Auch die schon Ende Januar aktualisierte Entwickler-Anwendung App Store Connect erhielt ein neues Icon. Es lehnt sich ebenfalls im grundsätzlichen Design an das Aussehen von macOS Big Sur an. Wie bei Apple Music for Artists verfügt das Symbol über einen separaten abgesetzten Rahmen, ist aber noch deutlicher als 3D-Element zu erkennen. Der Hintergrund ist gleichermaßen hellgrau und leicht schattiert.Es spricht einiges dafür, dass die neuen Icons von Apple Music for Artists und App Store Connect einen Hinweis auf anstehende Design-Änderungen in iOS/iPadOS 15 geben. Apple legt bekanntlich großen Wert auf eine konsistente Gestaltung der UI-Elemente, daher dürften die beiden App-Icons keine Einzelfälle darstellen. Die (Wieder-)Einführung von 3D-Symbolen für lediglich zwei Anwendungen wäre ein Bruch mit den lange gepflegten Traditionen des kalifornischen Konzerns. Wie genau die Icons aller anderen Apps aus Cupertino und weitere UI-Elemente der kommenden Betriebssysteme für iPhone und iPad aussehen, bleibt allerdings abzuwarten.