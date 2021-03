Wunschliste für iOS 15: Funktionen, die Apple umsetzen könnte

Homescreen und App Gallery aufbohren

FaceTime, Schlüsselbund, Nightstand

Wenn Apple im Juni das nächste große iOS-Update präsentiert, dürfte das Unternehmen während der Präsentation erneut nicht mit Lob sparen, man habe wieder eines der bedeutendsten Updates aller Zeiten auf den Weg gebracht. Bislang titulierte Apple zumindest die meisten Aktualisierungen auf diese Weise, selbst wenn es sich um ganz gewöhnliche Weiterentwicklungen handelte. Gerüchte zu den Neuerungen kursieren derzeit noch nicht. Dies war vor einem Jahr ganz anders, damals leakte bekanntlich Monate zuvor eine interne Alpha. Dennoch kursieren natürlich viele Wünsche, was Apple bitte an Neuerungen bieten möge – ein Artikel fasst zahlreiche Ideen in einem Wunschzettel zusammen.Schon in iOS 14 nahm sich Apple den Homescreen vor, unter anderem durch die Einführung von Widgets. Für iOS 15 lautet der Wunsch, man möge dem Nutzer nun bitte aber auch mehr Flexibilität geben, die Darstellungen individueller anzupassen. Auch die Liste aller Programme in der App Library sei verbesserungswürdig, beispielsweise durch Anzeige der alphabetischer Darstellung direkt bei einem Swipe nach unten. Zum Thema Privatsphäre: Im App Store schreibt Apple einen "Beipackzettel" vor, welcher aufschlüsselt ob und wie intensiv das jeweilige Programm Nutzerdaten verwendet. Vor allem bei bereits installierten Apps bekommt der Nutzer davon aber nichts mit. Die Idee ist daher, beim ersten Start genau diese Übersicht zu präsentieren – ähnlich der Kurzeinführung, die Apple den eigenen Apps immer voranstellt.FaceTime hat nicht nur das Problem der Plattformgebundenheit, auch funktionell hinkt es anderen Videokonferenz-Lösungen hinterher. Einige Stellschrauben können dies verbessern, denn im Wunschzettel gibt es beispielsweise den Vorschlag, per FaceTime direkt Konferenz-Termine anzulegen und diese im Adressbuch zu vermerken. Auch an ein altgedientes Mac-Programm denkt der Artikel, denn die Zeit sei nun wirklich gekommen, den "Schlüsselbund" unter iOS sowie iPadOS zur Verfügung zu stellen. Die Apple Watch kennt den "Nightstand Mode", gerade für OLED-iPhones sei dies aber ebenfalls machbar und wünschenswert. Zusammen mit einem MagSafe-Ladegerät wäre es demnach einfach möglich, das iPhone zu einer Schlafzimmeruhr zu machen.Weitere Ideen betreffen eine komplett neuentwickelte Wetter-App mit Kacheln anstatt einer Listendarstellung sowie eine personalisierte Aktien-App. Letztere würde durch eine Aufteilung in "Aktien, die ich habe" und "Aktien, denen ich folge" durchaus profitieren. Zuletzt noch zur Verwaltung des Smart Home: Hier ersinnt der Wunschzettel eine Übersicht aller HomePods samt "Was passierte gerade"-Feed, um alle erfolgten Aktionen anzuzeigen. Auch eine Historie an Siri-Anfragen sei sinnvoll, um frühere Interaktionen nachzuvollziehen. Was von den vielen Ideen dann tatsächlich in iOS 15 wandert, ist wie erwähnt unbekannt – der Schlüsselbund zählt beispielsweise schon seit Jahren zu häufig genannten Funktionen, die offensichtlich fehlen.