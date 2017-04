VR-Videoschnittentwickler geht zu Apple - und veröffentlicht 360VR Toolbox als Freeware

In einem ungewöhnlichen Schritt feiert der Videoschnittentwickler Tim Dashwood seinen Wechsel zu Apple: Er hat gleichzeitig seine Final-Cut-Plugins wie die 360VR Toolbox als Freeware veröffentlicht. Offenbar sind die bestehenden Software-Projekte nicht Bestandteil seiner Arbeit bei Apple und werden damit als Privatprojekt fortgesetzt. Highlight ist dabei die vormals 999 US-Dollar teuere 360VR Toolbox, mit dem man 360-Grad-Videos für Virtual-Reality-Brillen bearbeiten und zuschneiden kann.Das professionelle Plugin für Final Cut Pro X unterstützt das Oculus-Rift-Headset als Monitor für die Bewertung des Schnittergebnisses. Allerdings hat das zu Facebook gehörende Oculus die Entwicklung für den Mac bis auf Weiteres eingestellt, weil Apple keine aktuellen Macs mit leistungsstarken Grafikkarten bietet, sodass auch die Zukunft des Plugins etwas ungewiss ist.Immerhin ist sich Apple in den zurückliegenden Monaten dieses Problems bewusst geworden und hat die Entwicklung eines gänzlich neuen Mac Pro angekündigt, in dem sich auch die leistungsstärksten Grafikkarten verbauen lassen. Parallel dazu will Apple offenbar auch Software-seitig das Pro-Segment besser bedienen.Neben der jetzigen Übernahme von Tim Dashwood konnte Apple in diesem Jahr bereits den Videoschnitt-Entwickler Wes Plate nach Cupertino holen, der mit Automatic Duck auf sich aufmerksam gemacht hat. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung zum einfachen Transfer von Videos zwischen verschiedenen Schnittsystemen.Weiterführende Links: