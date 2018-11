Updates: Kostenlose Extensions für Final Cut Pro, macOS 10.14.2, iOS 12.1.1 und tvOS 12.1.1 als neue Beta

Final Cut Pro X mit Workflow Extensions

Einen größeren Updateabend wird es wohl in diesem Jahr noch geben, denn die Betaphase von macOS 10.14.2, iOS 12.1.1, tvOS 12.1.1 und watchOS 5.1.2 ist in vollem Gange. Am heutigen Abend verteilte Apple bereits die dritte Betaversion, bei watchOS ist es Beta 2. In den letzten Jahren war es üblich, dass Apple im Dezember noch eine Updaterunde veranstaltete, bevor auch Cupertino in die Weihnachtsferien ging. Man kann davon ausgehen, dass es diesmal ähnlich gehandhabt wird. Die vier Betriebssystem-Updates bringen keine neuen Funktionen, sondern vorrangig Stabilitätsverbesserungen sowie Fehlerbehebungen mit. Während es sich bei macOS 10.14.1 und iOS 12.1 um Feature-Updates handelte, konzentrierte sich Apple diesmal auf Bugfixes. Selbiges trifft auch auf tvOS 12.1.1 sowie watchOS 5.1.2 zu. Die Buildnummern der aktuellen Betaversionen lauten folgendermaßen:iOS 12.12.1: 16C5050amacOS 10.14.2: 18C48atvOS 12.1.1: 16K5044awatchOS 5.1.2: 16S5046aSeit fast siebeneinhalb Jahren liefert Apple nun schon kostenlose Updates für alle Nutzer von Final Cut Pro X aus. Wer im Juni 2011 den Kauf tätigte (und zunächst noch eine ziemlich halbgare Lösung erhielt), wurde seitdem keinmal mehr zur Kasse gebeten. Heute gab Apple weitere Verbesserungen bekannt, die diesmal allerdings vom Drittanbietermarkt befeuert sind: Sogenannte "Workflow Extensions" erweitern die Funktionalität von Final Cut Pro X und lassen sich über den Mac App Store laden. Zu Anfang stehen bereits Erweiterungen von Frame.io, Shutterstock und CatDV zur Verfügung, außerdem gibt es Module für Batch-Sharing, Rauschunterdrückung oder auch einen Comparison Viewer. Apple betont , dies sei nur der Anfang, denn viele weitere Workflow Extensions (zu Deutsch: "Arbeitsabläufe ") sollen in absehbarer Zukunft erscheinen. Die neue Versionsnummer von Final Cut Pro X lautet 10.4.4, das Update lässt sich wie immer über den Mac App Store durchführen. Wie üblich gibt es zeitgleich zu einer Aktualisierung von Final Cut Pro X auch neue Versionen von Motion und Compressor.