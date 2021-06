Update-Erfolgsbilanz von iOS und iPadOS 14: Fast alle sind umgestiegen

iOS 14 auf 85 Prozent aller iPhones

Die meisten iPads haben aktuelle Software

iOS/iPadOS 14: Etwas bessere Bilanz als Vorgängerversion vor einem Jahr

In wenigen Stunden gibt Apple einen ersten Einblick zur Funktionsvielfalt der neuen Updates für das iPhone und iPad. Bevor das Unternehmen aber iOS und iPadOS 15 präsentiert, legt es den Fokus auf die aktuelle Version: Cupertino veröffentlichte Zahlen zur Verbreitung von iOS sowie iPadOS 14. Diese können sich durchaus sehen lassen: Auf dem Gros der Geräte kommt die aktuelle Software zum Einsatz. Nur wenige Anwender haben die Aktualisierung bislang nicht vollzogen, obwohl sie die Möglichkeit dazu hätten.Apples neue Zahlen zur Verbreitung von iOS und iPadOS 14 entstammen einer Messung vom 3. Juni dieses Jahres: Das Unternehmen prüft, welches Betriebssystem auf den Geräten installiert ist, die auf den App Store zugreifen. Unter allen iPhones, die in den letzten vier Jahren eingeführt wurden, kommt iOS 14 bei neun von zehn Geräten zum Einsatz. Außerdem zieht Apple auch sämtliche iPhones heran, die an diesem Stichtag den App Store aufriefen – mit kaum weniger bemerkenswerten Zahlen: Auf 85 Prozent dieser iPhones ist der aktuelle Ableger von iOS installiert. Acht Prozent der Telefone verharren hingegen bei iOS 13: In diesen Fällen wäre ein Update möglich. iOS 14 steht auf allen iPhones ab dem iPhone SE (2016), iPhone 6S sowie dem iPod touch (2019) zur Verfügung.Auch die iPads sind gut versorgt: Nahezu vier von fünf Apple-Tablets können auf iPadOS 14 verweisen, bei neun Prozent wurde das Update von der Vorgängerversion auf das aktuelle Betriebssystem noch nicht angestoßen. Ältere Tablets scheinen auch nicht ganz so schnell durch neue Hardware ersetzt zu werden: Immerhin 12 Prozent der iPads müssen mit iOS 12 oder älter Vorlieb nehmen.Übrigens zeigt ein Vergleich zu iOS 13 und iPadOS 13 vor einem Jahr recht ähnliche Ergebnisse (siehe ): Nach einem deutlich holprigeren Start fand sich iOS 13 auf 81 Prozent aller iPhones, bei iPadOS lag der Prozentanteil immerhin bei 73 Prozent. Damit liegen die aktuellen Ableger in der Gunst der Anwender etwas höher als es die Vorgängerversionen vor einem Jahr taten.