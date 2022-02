Unveröffentlichtes iPhone, iPad und iPad Air aufgetaucht – diesmal in Indien

Auch in Indien machen sich neue Modelle bemerkbar

iPad 10 und iPad Air 5: Verbesserungen, keine großen Änderungen

Im Falle des iMac Pro herrscht noch große Unklarheit, ob das Modell im ersten oder erst im zweiten Halbjahr 2022 auf den Markt kommen kann. Anders sieht es hingegen bei der zukünftigen Generation des iPhone SE aus. So ziemlich alle Marktbeobachter und namhaften Leaker sind sich einig, im März oder spätestens April neue Modelle begrüßen zu können. Im Januar machte sich das iPhone SE 3 bereits in der bekannten Regulierungsdatenbank der Eurasian Economic Commission (EEC) bemerkbar . So ließen sich Modellnummern finden, welche auf kein derzeit verfügbares Gerät zutreffen. Auch im iPad-Sektor waren Entdeckungen zu machen, denn weitere Kürzel weisen wohl auf das iPad Air der fünften Generation hin.Einem neuen Bericht zufolge gibt es nun eine weitere Bestätigung. So importierte Apple drei Produktfamilien nach Indien, die noch nicht offiziell auf dem Markt sind. Den Angaben zufolge handelt es sich um das iPhone SE 3, das iPad Air 5 sowie eine überarbeitete Version des günstigsten iPad-Modells ohne Namenszusatz. Laut 91mobiles stimmen die Modellnummern mit den Eintragungen der oben erwähnten Produktdatenbank überein, die Verwendung der Devices dient Testzwecken. Allem Anschein nach befinden sich die Geräte also in der finalen Testphase und Apple bereitet die baldige Ankündigung vor.Bisherigen Berichten zufolge will Apple dem Einsteiger-iPad einen A14-Chip spendieren und Wi-Fi 6 verbauen. Sichtbare Änderungen am Gehäuse soll es hingegen nicht geben, derlei Umstellungen werden erst für 2023 erwartet. Ebenfalls im Gespräch war 5G-Unterstützung, bislang ist jener Mobilfunkstandard nur dem iPad Pro sowie dem iPad mini vorbehalten. Das kommende iPad Air soll ebenfalls einen 5G-Chip erhalten, außerdem fortan auf einen A15 setzen. Dank neuer Frontkamera werde Center Stage unterstützt, auf der Rückseite befinde sich erstmals ein Quad-LED-Blitz mit True Tone. Keine baldigen Aktualisierungen sind hingegen für das iPad Pro zu erwarten – zumindest machten sich bislang keine neuen Modellnummern bemerkbar.