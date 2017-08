Unternehmensmarkt: iOS weit vor Android

82 Prozent aller Mobil-Aktivitäten via iOS

Achtungserfolg für Apple im Desktopbereich

Das Cloud-Softwareunternehmen Egnyte hat 25 Petabyte an Kundendaten aus dem Jahr 2016 ausgewertet, um mehr über das Nutzverhalten und sich daraus ergebender Optimierungspotenziale zu erfahren . Die Analyse berücksichtigt auch die verwendeten IT-Endgeräte inklusive deren Betriebssysteme. Demnach hat iOS einen großen Vorsprung vor Android.iOS liegt weit vor Android, wenn es um die Nutzung von Mobilgeräten in Unternehmen geht. Während das Google-Betriebssystem auf 18 Prozent aller gemessenen Mobil-Aktivitäten kommt, sind es bei iOS ganze 82 Prozent. Vier von fünf mobilen Vorgängen liefen demnach über iPhones oder iPads.Apple hat in den letzten Jahren ohnehin die Präsenz von iOS-Geräten und Macs auf dem Unternehmensmarkt forciert, indem der Konzern Partnerschaften mit Branchenriesen wie IBM, Cisco und SAP eingegangen ist. Bei den Kooperationen geht es um Bereiche wie App‑Entwicklung, Back‑End Systemintegration und Unternehmens­netzwerke.Bei den Desktop-Rechnern liegt Windows mit 75 Prozent zwar immer noch deutlich vor macOS, das 25 Prozent erreicht. Doch das Mac-Betriebssystem liegt im Enterprise-Sektor damit weit über dem allgemeinen Marktanteil von macOS, der weniger als 10 Prozent beträgt.Egnyte spezialisiert sich auf Cloud-Lösungen und Synchronisationsdienste für den Enterprise-Markt. Zu den Kunden des Anbieters gehören Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Red Bull, Yamaha und die US-Technologiebörse NASDAQ.