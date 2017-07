iOS 10: Ausbreitung kommt zum Stillstand

Schnelle Verbreitung von iOS 10 zu Beginn

Alte Geräte können gar nicht aktualisieren

Apple betont immer wieder gerne, dass sich neue Betriebssystemversionen rasend schnell ausbreiten. Dies gehört zu den deutlichsten Unterschieden zum Konkurrenzsystem Android, bei dem die aktuelle Version meist nur von einer Minderheit der im Umlauf befindlichen Smartphones getragen wird. Doch aktuelle Systeme versprechen in der Regel besseren Schutz vor Sicherheitslücken und die Ausnutzung der neuesten Features und Technologien.Immer wieder nimmt Apple Messungen über die Verbreitung der eigenen Systeme vor. Beim mobilen Betriebssystem iOS geschieht dies beispielsweise über Zugriffsstatistiken aus dem App Store, welche Apple in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht (Link: ). Daran lässt sich die Verbreitungshistorie der einzelnen Versionen sehr gut nachvollziehen. So war iOS 10 schon einen Monat nach der Veröffentlichung auf 54 Prozent der iPhones und iPads installiert. Der Anteil stieg rasend schnell und erreichte bereits im Februar 77 Prozent.Danach flachte die Kurve natürlicherweise ab. Bis Juni stieg der Wert der App-Store-Nutzer mit iOS 10 nur noch um 9 Prozentpunkte auf 86 Prozent. Inzwischen ist das Maximum offensichtlich erreicht, denn die jüngsten Zahlen von heute Nacht sprechen zum zweiten Mal von 86 Prozent, es gab also kein weiteres Wachstum. Bei iOS 9 sind weiterhin 11 Prozent stehen geblieben. Ältere Versionen verwenden nur noch zwei Prozent.Im Gegensatz zu iOS 9 stellte iOS 10 höhere Anforderungen an die verwendete Hardware, sodass etwa das iPhone 4s aus der Kompatibilitätsliste verschwand. Wer nach wie vor auf das Gerät von 2011 setzt, kann also gar nicht auf iOS 10 aktualisieren. Deswegen war schon davon auszugehen, dass iOS 10 etwas früher an die Verbreitungsgrenzen stößt als der Vorgänger. Ähnlich dürfte es auch dem im Herbst erscheinenden iOS 11 gehen, denn bei diesem bleiben erneut Altgeräte auf der Strecke. Besitzer von iPhone 5, iPhone 5c und dem iPad der 4. Generation müssen zwangsläufig bei iOS 10 bleiben.