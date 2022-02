Universal Control: Neue Beta von macOS 12.3 erhöht Sichtbarkeit des Features in den Einstellungen

Universal Control erhält gesonderten Unterpunkt

Zwei Optionen unerlässlich für Universal Control

Wer das bereits von der WWDC bekannte Feature „Universal Control“ (auf Deutsch „Nahtlose Steuerung“) ausprobieren wollte, musste sich bis zum vierten Beta-Build von macOS 12 gedulden: Apple aktivierte das geräteübergreifende Arbeiten in jener Beta, verabschiedete sich aber recht bald wieder davon. Nun kehrt die Funktion zurück – und ist wohl gekommen um zu bleiben: Zwar deklariert Cupertino Universal Control wohl auch nach dem Release von macOS 12.3 als Beta-Funktion, tatsächlich macht das geräteübergreifende Arbeiten aber bereits eine gute Figur. Apple erhöht zudem die Sichtbarkeit des Features in den Systemeinstellungen und bietet einige Optionen für die genaue Funktionsweise an.Um Universal Control einzuschalten, gilt es einige Voraussetzungen zu beachten: Der Mac und das iPad dürfen nicht zu alt sein , außerdem müssen die Geräte mit demselben iCloud-Konto angemeldet sein. Ebenfalls unabdingbar sind die Aktivierung von WLAN und Bluetooth sowie „Handoff“ in den jeweiligen Einstellungen. Die Feinjustierungen nehmen Nutzer ebenfalls in den Systemeinstellungen auf dem Mac vor – in der dritten Beta von macOS 12.3 platziert Apple die Konfigurationsmöglichkeiten für das Feature prominenter. So findet sich unter „Displays“ ein neuer Punkt für Universal Control – bislang mussten Anwender den nicht gerade vielsagenden Punkt „Advanced...“ für Änderungen aufsuchen.Die drei zur Verfügung stehenden Optionen blieben unverändert – standardmäßig sind die ersten beiden aktiviert. Wer von dem Feature Gebrauch machen möchte, sollte das Häkchen für die ersten beiden Unterpunkte nicht entfernen. Der dritte Unterpunkt richtet sich vor allem an jene Nutzer, welche den Wunsch verspüren, Universal Control fest in ihre alltäglichen Arbeitsroutinen zu integrieren: Einmal eingeschaltet, verbindet sich der Rechner automatisch mit anderen Macs oder iPads, zu denen in der Vergangenheit bereits eine Verbindung erfolgte.