Umweltengagement: Apple größter Solaranlagen-Betreiber in den USA

Apple mit mehr Solaranlagen als alle anderen US-Firmen

Amazon hinter Apple

Apple betont schon seit längerem das eigene Umweltbewusstsein. Im letzten Jahr verkündete das Unternehmen, in allen hauseigenen Stores, Bürogebäuden, Rechenzentren und sonstigen Einrichtungen zu 100 Prozent auf erneuerbare Energie zu setzen. Entsprechend wichtig werden für Apple umweltorientierte Energiequellen wie Solarzellen. In den USA betreibt das Unternehmen aus Cupertino inzwischen die meisten Solaranlagen überhaupt.Apple nutzt in den USA mehr Solaranlagen als jede andere Firma. Das geht aus dem Solar Means Business Report hervor, den die Solar Energy Industries Association (SEIA) erstellt hat. Demnach orientieren sich US-Unternehmen immer stärker in Richtung Solarenergie, da es sich dabei um eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Form der Stromgewinnung handle. Apple betreibe Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von fast 400 Megawatt (MW).Seit 2011 habe Apples Einsatz von erneuerbarer Energie dafür gesorgt, dass die CO2-Emissionen der weltweiten Einrichtungen des Unternehmens um 54 Prozent zurückgingen. Ohne Apples Umweltmaßnahmen wären 2,1 Millionen Tonnen mehr CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre gelangt, so die Solar Energy Industries Association. Zudem setzen Apples Datencenter schon seit 2014 komplett auf erneuerbare Energien. Besonders gelobt wird das neue Hauptquartier des Unternehmens. Der erneuerbare Strom für Apple Park stammt von mehreren umweltfreundlichen Quellen, darunter die 17-Megawatt-Solaranlage auf dem Dach.Hinter Apple folgt Amazon auf der zweiten Position der größten Solaranlagen-Firmennutzer in den USA. Die weiteren Plätze der Top 10 belegen Target, Walmart, Switch, Google, Kaiser Permanente, Prologis, Solvay und Fifth Third Bank.„Unternehmen investieren mehr und mehr in Solarenergie, da es auch aus ökonomischer Sicht Sinn ergibt,“ so Abigail Ross Hopper, die Chefin von Solar Energy Industries Association. Die Unternehmen engagieren sich damit für die Umwelt, schaffen Arbeitsplätze und stärken die lokale Wirtschaft.