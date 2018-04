Apple: Alle Standorte mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgt

Zulieferer im Boot

100 Prozent lautet die Zahl, die Apple gestern abend stolz per Pressemitteilung verkündet hat. 100 Prozent erneuerbare Energien fließen in allen Standorten des Konzerns. Und der betont: Dazu gehören alle Stores, alle Büros, Rechenzentren und Einrichtungen in 43 Ländern. Apple habe damit seit 2011 seine Treibhausverschmutzung um 54 Prozent weltweit gesenkt und damit der Emission von fast 2,1 Millionen Tonnen CO2 vorgebeugt.Apple habe zur Zeit 26 Projekte zur Erzeugung von erneuerbaren Energien laufen. Neun werden aufgezählt, darunter findet sich der neue Apple Campus, der über eine 17 Megawatt Solaranlage unterstützt durch eine 4 Megawatt Biogasanlage den ganzen Komplex versorgt. Bei schwacher Auslastung speist der Apple Park Strom ins öffentliche Netz.Zusätzlich habe man weitere neun Zulieferer davon überzeugt, die Produktion der Apple-Teile mit 100 Prozent sauberer Energie herzustellen. Selbst Pegatron, der chinesische Auftragsproduzent, der Teile der iPhone-Produktion übernimmt, beteiligt sich. Damit seien es insgesamt 23, die helfen, den Ausstoss von Treibhausgasen im Volumen von rund 1,5 Millionen Tonnen zu verhindern.Mehr als 85 Zulieferer sollen sich für Apples Clean Energy Portal registriert haben und sich damit über wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeiten zum Umstieg auf erneuerbare Energien informiert haben. Damit ist Apple seinem 2017 formulierten Ziel, die gesamte Produktion auf alternative Energie umzustellen, einen großen Schritt näher gekommen.