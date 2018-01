Umfrage: Werden Sie sich einen HomePod kaufen, wenn er in Deutschland verfügbar ist?

Letzte Umfrage: Welche Apple-Produkte im Umlauf sind

Deutschland gehört üblicherweise zu den ersten Startländern, wenn es um neue Apple-Hardware geht. Beim Smart Speaker HomePod ist dies anders, wahrscheinlich auch weil die Steuerung via Siri für jede Sprache extra implementiert werden muss. Daher ist der für den 9. Februar angekündigte Marktstart zunächst auf die englischsprachigen Länder Großbritannien, USA und Australien limitiert. Doch Apple hat angekündigt, noch in diesem Frühjahr auch Deutschland und Frankreich mit dem HomePod zu versorgen.Wir interessieren uns nun dafür, wie hoch die Attraktivität der HomePod-Funktionen in Deutschland und speziell bei der MacTechNews-Leserschaft ausfällt. Fiebern Sie dem Apple-Lautsprecher entgegen, sind Sie eher skeptisch und warten die erste Resonanz ab oder lässt sie das Produkt gänzlich kalt? Direkt zur Umfrage: Apple versucht, das Kaufinteresse in erster Linie durch Betonung der Audioqualität zu generieren. Sieben kreisförmig angeordnete Hochtonlautsprecher und ein Woofer werden vom A8-Chip automatisch so eingestellt, wie es für den ihn umgebenden Raum optimal ist. Über mehrere Mikrofone lassen sich Befehle per Siri-Sprachsteuerung eingeben, alternativ gibt es aber auch eine rudimentäre Touch-Oberfläche zur Bedienung. Der Nutzer hat Zugriff auf Musik, sofern er Abonnent von Apple Music oder iTunes Match ist. In einem für die nächsten Momante angekündigten Software-Update reicht Apple dann auch noch AirPlay 2 nach, wodurch mehrere HomePods von einem iPhone aus angesteuert werden können, sodass etwa Stereosound möglich ist. Der Preis beträgt in den USA 349 Dollar, sodass hierzulande mit etwa 400 Euro gerechnet werden kann.Beim letzten Mal wollten wir von Ihnen wissen, welche Produkte mit dem Apfel-Logo in Ihrem Alltag eine Rolle spielen. Fast alle MTN-Leser nutzen ein iPhone (93,3 %). Die große Mehrheit verwendet darüber hinaus ein Mac-Notebook (75,8 %), ein iPad (75,5 %) oder einen Desktop-Mac (67,1 %). Auch das Apple TV erfreut sich mit 59,9 Prozent einer großen Verbreitung. Apple Watch (38,3 %), AirPort-Basisstationen (39,1 %) und AirPods (22,5 %) erfreuen sich ebenfalls einer nennenswerten Verbreitung. Der iPod spielt nur noch für 18,9 Prozent der Teilnehmer eine Rolle, das Apple-Display nur noch für 13 Prozent.