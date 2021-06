Wenig Begeisterung

Der Auftakt zur Worldwide Developers Conference 2021 ist nun zwei Wochen her – und wie gewohnt stellte Apple die kommende Generation aller Betriebssysteme vor. So präsentierte Apple neben macOS Monterey auch iOS 15 und iPadOS 15 zum allerersten Mal der Öffentlichkeit. SellCell befragte zwischen dem 10. und dem 15. Juni 3.000 iPhone- oder iPad-Nutzer zum Stimmungsbild bezüglich der kommenden iOS- und iPadOS-Generation – mit ernüchterndem Ergebnis.Von den Befragten sagten nur gut 19 Prozent, extrem oder sehr begeistert von den Neuerungen zu sein. 28 Prozent gaben ein, sich mittelmäßig zu begeistern – doch über die Hälfte der Teilnehmer konnten iOS 15 oder iPadOS 15 kaum etwas oder gar nichts abgewinnen:Bezüglich der Neuerungen beigeisterten sich 23 Prozent der Nutzer für die verbesserte Wallet-App, welche nun auch Ausweisdokumente sichert. Auf Platz 2 landen die Verbesserungen in Spotlight mit gut 17 Prozent und Platz 3 belegt die Möglichkeit, Geräte zu orten, auch wenn diese zurückgesetzt wurden (14 Prozent). SharePlay kommt zumindest auf 10 Prozent und das Erkennen von Text auf Fotos (LiveText) können 9 Prozent etwas abgewinnen.Doch die Nutzer scheinen ganz andere Wünsche zu haben: 32 Prozent wünschten sich interaktivere Widgets, 21 Prozent eine Always-On-Display-Funktion und immerhin 15 Prozent Pro-Apps wie Xcode und Final Cut auf dem iPad. 13 Prozent bemängeln die Funktionalität externer Bildschirme beim iPad – und hätten gerne in iPadOS 15 eine Nachbesserung gesehen.Die Zahl 13 ist bei vielen Menschen aufgrund von Aberglaube negativ belegt (der Fachterminus nennt sich "Triskaidekaphobie") – viele Hotels vermeiden beispielsweise das 13. Stockwerk und überspringen diese Zahl bei der Nummerierung. Apple blieb aber schon öfters dem Namensschema trotz Bedenken treu – so zum Beispiel beim iPhone 4s ("for ass", "für'n Arsch") und auch bei iOS 13.In der Umfrage von SellCell stören sich zumindest über 18 Prozent an dem Namen "iPhone 13". Hierbei ist interessant, dass deutlich mehr Männer (25 Prozent) als Frauen (12 Prozent) von der Zahl 13 abgeschreckt werden.Nach dem präferierten Namen gefragt entscheiden sich überraschend viele Teilnehmer für eine Benennung mit Jahreszahl – nämlich 54 Prozent (iPhone 2021 oder iPhone 21). 26 Prozent befürworten, das iPhone mit der Zahl 13 zu versehen und nur 18 Prozent denken, iPhone 12s ist ein passender Name für das kommende Smartphone: