Übersicht: Externe Displays an M1-Macs anschließen

Mac mini unterstützt nun 6K-Bildschirme

Mehr externe Displays bei Intel-Macs

M1-Version Intel-Version Mac mini 1× 6K und 1× 4K oder 2× 4K 3× 4K oder 1× 5K und 1× 4K MacBook Air 1× bis zu 6K 2× 4K oder 1× bis zu 6K MacBook Pro 1× bis zu 6K 2× 4K oder 1× bis zu 6K

Am Dienstag präsentierte Apple der Weltöffentlichkeit erstmals Macs mit den hauseigenen M1-Prozessoren. Angesichts der vielversprechenden Leistungssteigerungen, die das Unternehmen in Aussicht stellt, blieben viele Fragen zu den Details der drei neuen Geräte zunächst unbeantwortet. Mittlerweile herrscht mehr Klarheit hinsichtlich der bereits bestellbaren Modelle – neben der anfänglichen Euphorie war zuerst kaum ein Merkmal der ARM-Macs denkbar, das den Intel-Pendants nicht überlegen wäre. Dem ist aber nicht ganz so: Möchte der Anwender externe Bildschirme verwenden, so halten die M1-Modelle die eine oder andere Ernüchterung bereit – denn es gibt gewisse Abstriche.Manch ein Nutzer möchte ein externes Display an seinen Mac anschließen – oder derer gleich mehrere. Damit kann bei einigen Aufgaben der Überblick gewahrt und ein schnelleres Arbeiten ermöglicht werden. Beim Mac mini liegt es in der Natur der Sache, dass ein Bildschirm erforderlich ist. Grundsätzlich verstehen sich auch die nun vorgestellten M1-Macs auf zusätzlich verwendete Displays – allerdings durch die Bank mit weniger Bildschirmen gleichzeitig als das jeweilige Intel-Gegenstück. So lassen sich beim Mac mini nur noch zwei anstatt drei Monitore anschließen – immerhin unterstützt die aktuelle Baureihe auch 6K-Auflösung.Bei den Notebooks war 6K bislang schon problemlos möglich – sowohl das MacBook Air als auch das Pro-Modell sind auch mit einem Intel-Chip für 6K gerüstet. Anwender, die sich mit 4K-Auflösung begnügen, konnten aber jeweils zwei entsprechende Displays zur selben Zeit benutzen – das ist mit den ARM-Macs vorerst passé: Wer sich nun für Apples aktuelle Top-Modelle entscheidet, erhält zwar erstaunliche Akkulaufzeiten und potente Hardware – nicht jedoch die Option, ein zweites externes Panel mit dem MacBook Air oder Pro zu betreiben. Die folgende Tabelle gewährt Ihnen einen Überblick über sämtliche Optionen: