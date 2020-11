Aktuelle Lieferzeiten der M1-Macs

Mac mini

MacBook Air

MacBook Pro 13"

Bislang also gute Verfügbarkeit

In der Vergangenheit war neue Apple-Hardware schon sehr häufig mit Lieferverzögerungen verbunden – bzw. handelte es sich um den Normalfall, der je nach Modell teils wochenlange Geduld der Kunden erforderte. Ein Blick auf die jüngst präsentierten M1-basierten Macs zeigt indes, dass Apple der Nachfrage bislang sehr gut standhalten kann. Je nach Konfiguration werden die Geräte weiterhin bereits ab kommender Woche verschickt. Wir werfen einen Blick darauf, welche Modellreihen von etwas längerer Wartezeit betroffen sind und wann mit rascher Ausführung des Auftrags zu rechnen ist.Den Mac mini gibt es in zwei Standardkonfigurationen, die sich allerdings nur durch die SSD unterscheiden. Bei der Basisvariante mit 256 GB prognostiziert Apple, Bestellungen zwischen dem 27. November und dem 4. Dezember zu versenden. Mit 512 GB geht es schneller, dann ist nämlich der 19. November hinterlegt. 16 statt 8 GB RAM lassen die Prognose um eine Woche nach hinten rutschen.Am schnellsten Verfügbar ist die Variante mit 8 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, diese kann ab dem 19. November verschickt werden. Mit nur 256 GB Speicherplatz ist es hingegen der 27. November. In der Topversion (2 TB SSD, 16 GB RAM) für 2.260,50 Euro lautet Apples Vorhersage "24. November bis 26. November".Der dritte M1-basierte Mac im Bunde steht laut Hauptseite in beiden Standardkonfigurationen ab dem 19. November bereit, also ab kommender Woche Donnerstag. Allerdings führt der Aufruf der BTO-Seite samt geänderter SSD-Option zu einer anderen Prognose, dann erscheint ein Tag zwischen dem 25. November und 27. November. Möchte man mehr Arbeitsspeicher, so kann es sogar der 3. Dezember werden.Es zeigt sich, dass wohl nicht mit mehrwöchigen Verzögerungen zu rechnen ist, so wie es bei anderen ganz neuen Baureihen oft der Fall war. Ob Apple einfach sehr viel produzieren ließ oder die Nachfrage nicht ganz so hoch ist, lässt sich nicht sagen. Fakt bleibt jedoch: Apple zeigt sich in allen Varianten optimistisch, Bestellungen relativ zeitnah auszuführen.