Überholt neuer Snapdragon-Prozessor das iPhone Xs?

Apple führt regelmäßig mit neuen Smartphones die Bestenlisten auf Benchmark-Seiten an – meist kommen Android-Smartphones mit Qualcomm-Prozessoren nicht an Apples A-Chips heran. Auch in diesem Jahr setzt das neue iPhone Xs mit dem A12-Bionic-Prozessor wieder neue Maßstäbe.Qualcomm wird aber im kommenden Jahr einen neues Topmodell der bekannten Snapdragon-Prozessorserie ausliefern, welches Apples derzeitigem A12-Prozessor das Wasser reichen könnte. Der Snapdragon 8150 soll über insgesamt acht Prozessorkerne verfügen – 4 Kerne, die auf Effizienz getrimmt sind, 3 normale Kerne und einen Hochgeschwindigkeitskern.Im chinesischem sozialen Netzwerk "Weibo" wurde nun ein Screenshot eines Benchmark-Ergebnisses veröffentlicht, welches auf einem Vorserienmodell entstanden sein soll. Dem Screenshot nach erreicht der Snapdragon 8150 im AnTuTu-Benchmark ein Ergebnis von 362.292 Punkten – das iPhone Xs erzielt 352.405 Punkte. Das Huawei Mate 20 Pro, derzeit das schnellste Android-Smartphone, kommt auf 309.628 Punkte.Noch ist nicht bekannt, ab wann Qualcomm das neue Prozessor-Topmodell ausliefert und ob der Screenshot des Benchmark-Ergebnisses echt ist. Vom Timing her bietet sich eine Vorstellung vor Herbst 2019 an, bevor Apple den Nachfolger des iPhone Xs präsentiert – so hätte Qualcomm für eine gewisse Zeit die Nase im Geschwindigkeitsrennen vorne.