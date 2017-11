Twitterrific für Mac: Experimentelle Umfragefunktion und mehr

CMD-U

Automatische Umfrage-Erkennung

#poll

Die populäre Mac-App Twitterrific bietet eine Reihe neuer Funktionen (Store: ), die für eine komfortablere Twitter-Nutzung sorgen sollen. Dazu zählen die Schnellsuche nach anderen Nutzern über den Tastaturbefehl, die Wiederherstellung von Suchen sowie Listen zwischen Programmstarts und eine optimierte Synchronisation der letzten Leseposition. Ein experimentelles Feature widmet sich der Umfragefunktion von Twitter.Twitter führte vor zwei Jahren für Anwender die Möglichkeit ein, Umfragen zu starten, um die Meinung ihrer Follower zu bestimmten Themen zu ermitteln. Der Dienst stellt Entwicklern aber keine entsprechende API zur Verfügung, sodass die Umfragefunktion in Drittanbieter-Apps fehlt. Twitterrific 5.2 enthält einen Workaround für das Problem.Sobald die Anwendung erkennt, dass ein Tweet eine Umfrage beinhaltet, wird ein kleines Poll-Symbol eingeblendet. Klickt der Anwender darauf, gelangt er innerhalb der Anwendung in eine Browser-Ansicht, die die Teilnahme an der jeweiligen Abstimmung ermöglicht. Die Browser-Oberfläche lässt sich von der eigentlichen Timeline entkoppeln, um beides nebeneinander betrachten zu können.Da die Anwendung Umfragen nicht direkt erkennen kann, sucht sie nach Hinweisen und Indikatoren wie, spezifischen Frageformulierungen oder bestimmten Emojis. Wie hoch die Trefferquote im Alltag ist, kann erst nach ausgiebigen Tests eingeschätzt werden. Der Anbieter stellt bereits eine ähnliche Funktion für die iOS-Version von Twitterrific in Aussicht.Außer neuen Funktionen und Optimierungen bietet Twitterrific auch einige Fehlerbehebungen. Dazu gehört ein Problem, das für eine fehlerhafte Darstellung von Antworten sorgen konnte, sobald der Anwender einem anderen Twitter-Nutzer folgte. Auch Fehler bei der Wiederherstellung von Lesepositionen wurden behoben.Twitterrific 5.2 ist im Mac App Store verfügbar und setzt mindestens OS X El Capitan (10.11) voraus. Die Anwendung kostet 21,99 Euro (Store: ).