Twitter testet neue Features für mehr Interaktion zwischen den Usern

Neue Features sollen zu mehr „positiver“ Kommunikation führen

Warum die frühe Veröffentlichung der geplanten Änderungen?

Twitter testet aktuell einige neue Funktionen, die bald eingeführt werden könnten. Das hat theverge.com exklusiv erfahren ( ). Die Idee dahinter ist, die User zu mehr Kommunikation untereinander zu ermutigen. Dazu gehört auch die bereits angekündigte Statusmeldung, die User dazu nutzen können, anderen Nutzern mitzuteilen, was sie gerade tun während sie auf Twitter sind – dieses Feature kennt man schon von Facebook in ähnlicher Form.Eine weitere geplante Änderung, die Twitter-Angestellte gerade testen, soll Konversationen wie eine große Gruppe unterschiedlicher Beiträge – eben wie ein echtes Gespräch – aussehen lassen. Das machen verschiedene Post-Farben möglich. Der Post-Ersteller bekommt dabei eine andere Farbe als die übrigen Teilnehmer. Die Beiträge von Personen, denen man auf Twitter folgt, erscheinen dabei ebenfalls in einer anderen Farbe. Aber nicht nur zu „Gruppen-Chats“, auch zu Zwiegesprächen möchte Twitter in Zukunft anregen. Dazu ist geplant, einen Antwort-Button einzuführen, der neben dem Like- und dem Retweet-Icon erscheinen soll. Das alles soll es Usern leichter machen, freundliche Konversationen zu führen oder sich derartigen Gesprächen anzuschließen.Es ist durchaus nicht alltäglich, dass eine Softwarefirma geplante Änderungen so früh vorstellt – und zwar für die Allgemeinheit. Natürlich steckt eine bestimmte Idee dahinter: Twitter möchte so früh wie möglich ein Feedback der User zu den geplanten Features – schließlich sind sie auch diejenigen, die sie später nutzen sollen. Wenn die anvisierten Änderungen nicht auf Gegenliebe stoßen, wird Twitter sie wohl nicht einführen, sondern noch einmal überdenken und abändern.