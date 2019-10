Twitch für Apple TV: Finale Version zum Download verfügbar

Gaming-Livestreams und Social Media

Mehr als nur Spiele

Twitch-Nutzer können den Dienst jetzt auch über die offizielle App auf den Apple TV verwenden. Nachdem der Service zum Livestreaming von Videospielen und anderen Inhalten vor einem Monat zunächst als Beta-Version für tvOS erschien, hat Twitch Interactive die finale Variante der Anwendung heute für Apples TV-Box veröffentlicht. Nutzer können die Software über den App Store des Apple TV herunterladen. Unter Umständen kann es noch etwas dauern, bevor die Download-Option für alle Kunden erscheint.Die Twitch-Version für Apple TV enthält die gleichen Funktionen, die Anwender aus den entsprechenden Software-Varianten des Streamingdienstes für iPhone, iPad und Mac kennen. Zur Wahl stehen sowohl Gaming-Livestreams als auch -Aufzeichnungen. Außer kompletten Playthroughs vieler Spiele können sich Nutzer eSports-Veranstaltungen und Streams von Softwareschmieden anschauen. Darüber hinaus ist es möglich, sich direkt mit den jeweiligen Gamern per Chat auszutauschen. Ebenso gehört das Verfassen von Kommentaren zu beliebigen Clips zum Funktionsumfang.Außer Gaming-Content bietet die Streaming-Plattform auch Videos aus diversen anderen Bereichen. Es gibt beispielsweise Konzertübertragungen und „Hangouts“ genannte Kanäle, in denen es in erster Linie darum geht, Kontakte mit dem jeweiligen Betreiber und anderen Anwendern zu knüpfen. Der Streamingservice zählt mit 15 Millionen Nutzern, die täglich aktiv sind, zu den größten entsprechenden Diensten. Durch die App für das Apple TV gibt es fortan eine weitere Möglichkeit, das Twitch-Angebot zu nutzen.