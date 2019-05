Ein "Löwe" für Apple: iPhone-Hersteller ist "kreativster Werbekunde des Jahres"

Wichtigstes Treffen der Werbebranche

Apple-Werbung als Gesamtkunstwerk

"Große Ehre und Anlass zur Demut"

Seit langer Zeit macht Apple mit ausgefallenen Werbespots und -kampagnen auf sich sowie die hauseigenen Produkte und Dienste aufmerksam. Dafür hat das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen können. Jetzt kommt eine weitere Ehrung hinzu: Die "Cannes Lions" ernennen den iPhone-Hersteller zum "kreativsten Werbekunden des Jahres".Das "Cannes Lions International Festival of Creativity", das in diesem Jahr vom 17. bis 21. Juni stattfindet, ist das weltweit wichtigste Treffen der internationalen Werbebranche. Apple wurde bei dieser jährlichen Veranstaltung in der Vergangenheit bereits des Öfteren ausgezeichnet, unter anderem vor 35 Jahren für den mittlerweile legendären Spot "1984". Auch 2018 heimste der iPhone-Hersteller Preise ein, zum Beispiel einen Grand Prix für den HomePod-Werbefilm unter der Regie von Spike Jonze. Ausgezeichnet wurde auch die Kampagne "Today at Apple", insgesamt hagelte es in Cannes im vergangenen Jahr 24 Auszeichnungen für den kalifornischen Technologiekonzern.Mit dem "Löwen" in der Kategorie "Creative Marketer of the Year" würdigt die Jury der "Cannes Lions" Apples sämtliche Werbeaktivitäten in gewisser Weise als Gesamtkunstwerk. Die Auszeichnung, die seit 1992 verliehen wird, geht zum ersten Mal nach Cupertino, berichtet AdAge. Apple reiht sich damit in die Riege illustrer bisheriger Preisträger ein wie Google, Samsung, Ikea oder Burger King. Auch Heineken, Coca-Cola, McDonald's und Unilever durften sich bereits einmal mit dem Titel "Kreativster Werbekunde des Jahres" schmücken.Als "unglaubliche Ehre" betrachtet Tom Myhren die Auszeichnung. Die Auszeichnung gebe aber auch Anlass zu Demut und Bescheidenheit, sagt Apples Vizepräsident für Marketing und Kommunikation, der den "Löwen" am 21. Juni in Cannes entgegennehmen wird. Der Preis zeige darüber hinaus, dass Apple von der Kreativbranche beobachtet werde, und unterstütze außerdem die Bestrebungen des Unternehmens, die "Talente von morgen" für sich zu gewinnen.