Trailer zu Apples Filmdrama „The Banker“ erschienen – Samuel L. Jackson in der Hauptrolle

Schwarze Geschäftsmänner trotzen dem Südstaaten-Rassismus

Weitere Apple-Filme angekündigt

Nach Trailern für diverse andere Apple-Eigenproduktionen ist jetzt auch eine Vorschau für den Apple-Film „The Banker“ erschienen, der am 6. Dezember in den USA in die Kinos kommt. Kunden von Apple TV+ können „The Banker“ voraussichtlich ab Januar abrufen, wobei das Unternehmen bislang keinen offiziellen Starttermin für den hauseigenen Streamingdienst nannte. Apple übernahm im Juli 2019 die Vertriebsrechte für den Film.Die Hauptrollen in dem auf wahren Ereignissen basierenden und mit Comedy-Elementen unterlegten Filmdrama spielen Samuel L. Jackson, Anthony Mackie (Avengers-Reihe) und Nicholas Hoult (X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road).„The Banker“ handelt von zwei afroamerikanischen Geschäftsleuten, deren unternehmerische Entfaltung in den US-Südstaaten der 1950er Jahre unter dem weitverbreiteten Rassismus leidet. Um geschäftlich voranzukommen, engagieren sie einen weißen Mann aus der Arbeiterklasse, den sie als Schein-Boss ihrer Betriebe aufbauen. Sie erhoffen sich so, an lukrative Geldgeber und Großkunden zu gelangen, die Geschäfte mit farbigen Unternehmern partout ablehnen. Gegenüber den weißen Verhandlungspartnern geben sich die eigentlichen Geschäftsinhaber als Hausmeister respektive Chauffeur aus.„The Banker“ ist nicht der einzige Film, den Apple zusätzlich zu den diversen bereits ausgestrahlten oder angekündigten Serien im hauseigenen Streaming-Portfolio hat. Zum Start von Apple TV+ am 1. November stand für Kunden beispielsweise bereits die Dokumentation „The Elephant Queen“ zur Verfügung, die beeindruckende Naturaufnahmen zeigt. Im Dezember erscheint das Coming-of-Age-Drama „Hala“, das schon ab dem 22. November in ausgewählten Kinos zu sehen ist.