"Today at Apple" - Regelmäßige Workshops in allen Stores

Apple hat bekannt gegeben, dass man zukünftig die Workshops nicht nur in den Flagship Stores wie am Berliner Kudamm halten wird, sondern als "Today at Apple" regelmäßig an allen Standorten. Dazu wird es ähnlich den Genius-Mitarbeitern die neuen Creative-Pro-Mitarbeiter geben. Jeder Creative Pro ist ein geschulter Experte in einem oder mehreren Bereichen der Kunst. Creative Pros werden jede Woche verschiedene kostenlose Workshops veranstalten, um Lösungen in Apples Ökosystem aufzuzeigen.Dabei will man sich allerdings auf Produkte beschränken, die Kunden aller Erfahrungsstufen und über alle Altersklassen erreichen. So sind Programme zu Kunst und Design, Fotografieren, Musikproduktion, Videoschnitt, Dokumente und Präsentationen, zur Pädagogik sowie zum Programmieren geplant. Wahrscheinlich überwiegend den Flagship Stores vorbehalten sind die besonderen Veranstaltungen mit professionellen Kreativen.Im Mai soll das erweiterte Konzept starten und nach der Vorstellung von Angela Ahrendts die Apple Stores stärker in das Zentrum der örtlichen Gemeinden rücken. Als moderner Marktplatz sollen die Workshops den Austausch zwischen Teilnehmern fördern und Kunden inspirieren.