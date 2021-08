Tipp: So liefert das Apple TV 4K ein besseres Bild auf Full-HD-Fernsehern

4K-Inhalte verbessern das Bild auf Full-HD-Displays



Quelle: devarty

Auflösung muss in den Einstellungen geändert werden

Höhere Bitraten und weniger Kompressionsartefakte

Apple TV 4K

Apple TV HD

Grundsätzlich genügt natürlich das Apple TV HD, wenn eine Streamingbox aus Cupertino ihren Dienst an einem Full-HD-Bildschirm verrichten soll. In aller Regel ist aber das lediglich 40 Euro teurere Apple TV 4K die bessere Wahl, obwohl die Inhalte auf solchen Fernsehern natürlich nicht in Ultra-HD wiedergegeben werden. Der Mehrpreis ist allerdings eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Schließlich dürfte die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein, dass man sich in absehbarer Zeit doch einen 4K-Fernseher zulegt.Es gibt aber noch einen weiteren Grund, einen Full-HD-Fernseher mit einem Apple TV 4K zu koppeln: Die scheinbar überdimensionierte Streamingbox kann nämlich trotz der geringeren Auflösung des Displays ein besseres Bild liefern als das Apple TV HD. Mithilfe eines Kniffs , den der Reddit-User "devarty" jetzt herausgefunden hat, lässt sich das Apple TV 4K nämlich dazu bewegen, Inhalte auch bei der Verbindung mit einem Full-HD-TV stets in Ultra-HD abzurufen. Das Ergebnis ist den Beobachtungen des Redditors und etlicher Kommentatoren zufolge eine sichtbar höhere Bildqualität, und zwar sowohl bei Filmen als auch Vorschaubildern, Fotos und Icons sowie der Bedienoberfläche selbst.Um auf dem Apple TV 4K den hochauflösenden Modus in Verbindung mit einem Full-HD-Fernseher zu nutzen, ruft man zunächst die Einstellungen auf. Unter "Video und Audio" wählt man dann "Formate" sowie anschließend "Andere Formate". Dort sollte dann die Option "1600 x 1200" zur Verfügung stehen, diese aktiviert man. Da weder Apple TV+ noch Netflix oder andere Streamingdienste ihre Inhalte in dieser Auflösung zur Verfügung stellen, liefern sie Filme und Serien anschließend in aller Regel in 4K aus, falls sie in diesem Format verfügbar sind.Auf dem Fernseher selbst steht die 4K-Auflösung naturgemäß nicht zur Verfügung, Apple TV 4K beziehungsweise das Display skalieren die Inhalte also auf Full-HD herunter. Trotzdem weist das Bild in aller Regel eine bessere Qualität auf, denn das Ausgangsmaterial liegt mit einer höheren Bitrate vor und es gibt weniger Kompressionsartefakte. Darüber hinaus werden viele 4K-Inhalte mit angepassten Farbprofilen ausgeliefert. Insgesamt ist die Wiedergabe den Beobachtungen der Reddit-Nutzer zufolge auch auf einem Full-HD-Fernseher dadurch flüssiger, das Bild erscheint zudem merklich schärfer. Der Redditor "devarty" dokumentiert das mit einem Vergleichsfoto. Der Trick funktioniert allerdings nicht mit allen Fernsehern, zahlreiche Geräte etwa von Samsung unterstützen ihn allerdings.im Apple Online Storeim Apple Online Store