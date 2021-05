Anzeigefehler? Apple TV 4K (2021) weist 4K-Inhalte nur noch als HD aus

4K-Inhalte als HD-Filme gelistet

tvOS 14.7 sorgt nicht für Abhilfe

Wer sich für ein Apple TV 4K entscheidet, möchte neben den Vorzügen von tvOS wie AirPlay und die ideale Einbindung diverser Apple-Dienste in aller Regel vor allem eines: Inhalte in 4K auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Die aktuelle Generation der Set-Top-Box ist dafür grundsätzlich auch geeignet – allerdings beobachten viele Anwender ein Phänomen, das beim Vorgängermodell nicht auftauchte. Manche Anwendungen deklarieren 4K-Videos als HD-Inhalte. Unklar ist, ob es sich dabei um einen simplen Bug handelt, der fälschlicherweise 4K-Filme mit einem HD-Hinweis versieht – oder die Ausgabe wirklich nicht in 4K erfolgt.Mittlerweile häufen sich die Beiträge von Anwendern, die mit ihrem neuen Apple TV 4K eine sonderbare Feststellung machen: Inhalte, die zweifelsfrei für die Auflösung in 4K aufbereitet sind, werden als HD-Filme geführt. Ein entsprechendes Piktogramm taucht dann in der Beschreibung des Videos auf:Quelle: sundeepch via Apple-Support-Forum Entsprechende Threads finden sich unter anderem bei Apple und auf Reddit . Betroffene registrieren das Phänomen bei Inhalten über die iTunes-Movies- sowie TV-Shows-App, nicht jedoch bei der TV-Anwendung, die auch den Zugang zu Apple TV+ ermöglicht. Bei den Apps von Drittanbietern, darunter Netflix und Amazon, besteht das Problem aber ebenfalls.In den einschlägigen Foren besteht Uneinigkeit darüber, ob die 4K-Videos, die als HD-Inhalte geführt werden, auch tatsächlich mit der geringeren Auflösung abgespielt werden oder nicht. So sind viele Anwender nicht in der Lage, aufgrund des Upscalings ihres Fernsehers eine genaue Aussage über den Sachverhalt zu treffen. Manche Nutzer dachten, das Problem sei auf das HDMI-Kabel zurückzuführen. Diese Annahme erwies sich jedoch als Trugschluss: Sobald das aktuelle Apple TV 4K mit dem Vorgängermodell ersetzt wurde, erfolgten auch die korrekten Hinweise auf 4K. Nutzer, die Apple kontaktierten, hatten keinen Erfolg: Die Ratschläge des Unternehmens zeigten keine Wirkung. Eine Software-Lösung ist ebenfalls noch nicht in Sicht: Die Beta von tvOS 14.7 bringt aktuell keine Besserung mit sich.